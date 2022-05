Fabrizio Ambrosio, ex marito Eva Grimaldi/ Gli ex Lele Mora e Vittorio Sgarbi

Fabrizio Ambrosio: ex marito di Eva Grimaldi

Prima di Imma Battaglia, Eva Grimaldi è stata sposata con Fabrizio Ambrosio. L’attrice e l’imprenditore veronese si sono sposati nel 2006, dopo sei mesi di fidanzamento. I due si sono separati nel 2010 e hanno divorziato nel 2013. “Fabrizio voleva diventare padre perché pensava avessi 40 anni. Pochi giorni prima del matrimonio, davanti al prete, ha scoperto la verità e non voleva più sposarmi”, ha raccontato l’attrice durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. In un’intervista di qualche tempo fa al Settimanale “Diva e Donna”, Eva Grimaldi aveva rivelato di aver sofferto molto dopo la separazione dal marito: “Dalla sera alla mattina mi sono ritrovata da sola e mi sono rifugiata nell’alcol. La risposta che mi do è che il suo non era vero amore. Lui voleva l’attrice, non la donna”.

Eva Grimaldi: la relazione con Gabriel Garko

Prima di sposarsi con l’imprenditore veronese, Eva Grimaldi ha avuto relazioni con Lele Mora, con Vittorio Sgarbi e tra gli anni ’90 e ‘2000 con il collega Gabriel Garko, con il quale ha convissuto per otto anni. Dopo il coming out dell’attore, Eva Grimaldi ha parlato della loro relazione “costruita a tavolino” nel salotto di Verissimo: “È il mio amore, l’ho amato subito. Ci siamo amati. Ho accetta che lui fosse il mio fidanzato… Io sapevo della sua omosessualità, ma vivevamo insieme, condividevamo tante cose. Io sono stata veramente la sua fidanzata”. Negli anni poi, con il suo primo matrimonio, è arrivato l’allontanamento: “Ci siamo riavvicinati solo grazie alla mia compagna attuale Imma”, ha aggiunto Eva Grimaldi.

