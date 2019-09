Fabrizio Baldassarre/ Chiara Esposito lascerà Simone per il single? (Temptation Island Vip)

Fabrizio Baldassarre manda i crisi Chiara Esposoto e Simone Bonaccorsi?

Fabrizio Baldassarre potrebbe essere ad un passo dalla conquista di Chiara Esposito. Purtroppo Temptation Island Vip 2 non ci ha mostrato la scorsa settimana che cosa è accaduto fra il Single e la fidanzata di Simone Bonaccorsi, se non un piccolo frammento preceduto dalla decisione di Chiara di parlare faccia a faccia con il più bello d’Italia. Tutto rimane sospeso quindi, anche se è possibile trovare Fabrizio nei promo della puntata di oggi e vicino ad altre fidanzate. In particolare lo troviamo in una parentesi con Delia Duran, la fidanzata di Alex Belli, ma è anche vero che non sarà il solo presente sul palco, visto che ci saranno anche gli altri Single. Nessun cambio di rotta quindi per Baldassarre, a meno che Chiara non abbia deciso di chiudere in fretta e furia la loro conoscenza per ritornare a casa con il fidanzato. Una possibilità su cui molti fan del reality sono pronti a scommettere, ma che potrebbe esistere solo nelle speranze di chi tifa per la coppia Bonaccorsi/Esposito. Chi invece tifa per Fabrizio si dichiara certo di aver visto un guizzo particolare negli occhi di Chiara…

Fabrizio Baldassarre: Chiara Esposito lascerà insieme a lui Temptation Island Vip?

Fra Fabrizio Baldassarre e Chiara Esposito è tutto finito o la coppia inedita di Temptation Island Vip 2 metterà alla berlina Simone Bonaccorsi? La fidanzata del più bello d’Italia sembra essere giunta a una decisione riguardo al loro futuro insieme. Non sappiamo però se questa frase, pronunciata da Alessia Marcuzzi, sia riferita alla volontà di Chiara di lasciare Simone oppure ritornare all’ovile. In tutto questo l’esperienza vissuta con Fabrizio ha ovviamente un peso. Il Tentatore rappresenta agli occhi della ragazza tutto ciò che Bonaccorsi non è mai stato in tanti anni. Siamo sicuri però che basterà a mettere in crisi il legame fra i due concorrenti? Non dimentichiamoci infatti che Chiara e Simone in passato hanno già avuto una crisi, superata forse solo a metà. Dati i precedenti, è possibile che la ragazza scelta di accantonare il discorso con Fabrizio per ritornare sui suoi passi. Al Tentatore rimane invece la possibilità di ritornare in un altro dei programmi di Maria De Filippi, magari come tronista di Uomini e Donne.

