Fabrizio Bentivoglio/ Intenso ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

L’attore Fabrizio Bentivoglio è uno dei grandi del cinema italiano e questa sera salirà sul palco di David di Donatello 2021 per il suo ruolo di L’incredibile storia dell’Isola delle Rose nel suo ruolo di Miglior attore non protagonista. Al suo attivo ha una filmografia imponente e un’intensa attività sul set con all’attivo ruoli sia comici che drammatici. Nato a Milano nel 1957, Fabrizio Bentivoglio concorrerà per una delle statuette più ambite. Figlio unico di un dentista di origini venete e una casalinga milanese, i successi nella sua vita non sono mai mancati anche nella musica visto che si diletta alla chitarra e anche nel canto partendo per un tour musicale con tanto di album intitolato Sottotraccia. Proprio la radio ha cambiato la sua vita tanto da aver lasciato la Facoltà di Medicina a favore dello spettacolo.

Fabrizio Bentivoglio intenso nel ruolo di Franco Restivo ne L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Questa sera Fabrizio Bentivoglio sarà ai David di Donatello grazie alla sua interpretazione del ministro Franco Restivo che, all’epoca dei fatti dell’isola delle Rose, era ministro dell’Interno e vi rimase per quattro anni. Nello stesso film anche Elio Germano che concorre per la statuetta come Miglior attore protagonista. Toccherà proprio ai due spuntarla confermando che il film disponibile su Netflix è davvero il film dello scorso anno come rivelato dalla critica e dagli addetti ai lavori? Fabrizio Bentivoglio stesso ha commentato: “ Su Franco si sapeva molto poco, ho trovato davvero poco su di lui: ha fatto parte della costituente, ha scritto la nostra costituzione, anche l’articolo che dice che l’Italia ripudia la guerra. Il film racconta come si possa scrivere qualcosa del genere e si possa poi disattenderlo.“

