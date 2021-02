Fabrizio Corona: “Asia Argento? Ci siamo ritrovati”/ “Non siamo tromb*mici ma…”

Fabrizio Corona e Asia Argento sono tornati insieme? In tanti si sono posti questa domanda quando, alcuni giorni fa, Corona ha postato una foto che lo vede con la Argento tra le sue braccia. I due, d’altronde, hanno avuto una storia un po’ di tempo fa, conclusasi però dopo poco e con un po’ di polemica. Un momento che pare essere superato; ma ora cosa c’è tra loro? A chiarirlo è stato l’ex re dei paparazzi nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. “Ogni quindici giorni viene a Milano, viene a casa mia, a dormire da me, con me“, ha rivelato Corona parlando del rapporto con Asia Argento. Così ha precisato: “Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei viene a trovarmi. Ci siamo ritrovati.” Un rapporto ritrovato, dunque, che Corona, precisa, non ha una vera e propria definizione.

Fabrizio Corona: “Io e Asia Argento siamo amici con turbamento!”

“Detesto il termine tromb*mici – ha allora precisato Fabrizio Corona nel corso dell’intervista -, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme per appagare l’istinto, e non è il nostro caso.” Non è solo fisicità, dunque, con la nota attrice, eppure non si può parlare di coppia: “Ma non siamo nemmeno fidanzati. – ha infatti ammesso – Ho 50 anni e accetto quello che arriva, io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci vediamo ma non abbiamo progetti precisi.” L’ex re dei paparazzi ha dunque concluso “Ci lasciamo vivere, diciamo che siamo amici con turbamento”.



