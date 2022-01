Fabrizio Corona “conferma” il flirt con Giacomo Urtis? / “Era un nostro segreto”

Fabrizio Corona risponde a Giacomo Urtis

Ieri sera, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha confessato di aver avuto una lunga storia con un uomo molto famoso, che all’epoca era sposato e che è anche stato in prigione. Il chirurgo dei vip non ha mai fatto nomi ma, considerando anche i commenti di Sophie Codegoni, Fabrizio Corona è finito in cima alla lista dei principali indiziati. “Lui è l’amore della mia vita”, ha detto Urtis. A poche ore di distanza il re dei paparazzi ha “confermato” il racconto di Giacomo Urtis. Fabrizio Corona ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno scatto che lo ritrae con il gieffino mentre lo abbraccia: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”, con tanto di cuore rosso. Il tono è ovviamente ironico, ma ancora una volta Corona è riuscito a prendersi la scena con la sua replica ad hoc.

Sui social in molti credono che lo scoop lanciato da Giacomo Urtis sia stato costruito a tavolino proprio da Fabrizio Corona: “Mi puzza un po’ di costruita questa storia” e “Mi sembra finta, visto che c’è lui dietro numerose dinamiche di questa e delle altre edizioni”, hanno commentato due utenti su Instagram. Sophie Codegoni, che ha accolto con stupore il racconto di Urtis, lo scorso anno è stata indicata da Corona come la sua fidanzata durante una perquisizione dei Carabinieri a casa sua: “Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”, aveva spiegato a Chi. Ricordiamo che Giacomo Urtis da tempo fa parte dell’entourage di Fabrizio Corona ed è noto il suo rapporto di amore-odio con Nina Moric.

Fabrizio Corona, tramite una storia Instagram, risponde alle dichiarazioni fatte questa notte da Giacomo Urtis.🙄 #GFVIP pic.twitter.com/dor1DHrjl7 — XoXo_GossipTV (@XoXo_GossipTV) January 13, 2022

