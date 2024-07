Barbara D’Urso e il retroscena svelato da Fabrizio Corona: “Le ho chiesto scusa per finta”

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso è sempre stato costellato da alti e bassi non solo in privato ma anche davanti le telecamere. In passato l’ex re dei paparazzi ha chiamato in diretta la conduttrice partenopea a Pomeriggio Cinque per attaccarla per alcuni servizi mandati in onda sul suo conto. In seguito i due fecero la pace sempre davanti le telecamere a Live-Non è la D’Urso e più di recente Corona ha difeso la conduttrice contro Mediaset ed il modo in cui l’ha scaricata.

Adesso l’ex marito di Nina Moric è tornato a parlare della conduttrice nel podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, ha rivelato come sono i loro rapporti e che le famose scuse in diretta a Live non erano per nulla sincere: “Se ho mai chiesto scusa a qualcuno nella mia vita? No, anzi, sì, una volta sola, a Barbara d’Urso, ma anche per soldi. Ciao barbara! Allora dovete sapere che io e Barbara ci conosciamo da tanto, poi a un certo punto abbiamo fatto una guerra di alti e bassi tra amore, amorissimo, amorino, liti, litigate forti, odio, una roba allucinante.”

Fabrizio Corona su Barbara D’Urso: “È stata lei a volere le scuse”

Sempre durante la chiacchierata nel podcast 2046 di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Il giornalista, oltre a lanciare una stoccata alle influencer, ha svelato un altro retroscena su Barbara D’Urso e Mediaset: “Poi a un certo punto mi chiamano da Mediaset. Barbara d’Urso partiva con una cosa nuova, Mediaset non l’aveva mai fatto…Ovviamente per la prima puntata, come primo ospite hanno pensato a me. Però non ci parlavamo da anni. Mediaset mi dice ‘ti diamo questo, questo e quest’altro, però devi andare alla prima puntata di Live Non è la d’Urso’. Lei si è opposta, poi ha detto ‘ok, va bene, però lui mi deve chiedere scusa in puntata’. E allora lì ho fatto una mezza scusa finta plateale. Ma lei lo sa!”.