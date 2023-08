Fabrizio Corona e Giacono Urtis si sposano?/ Gossip choc: “Mi ha chiesto la mano, sono innamorato!”

Fabrizio Corona e Giacono Urtis si sposano? Lo scoop

Torna a far chiacchierare la coppia Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Più volte negli ultimi mesi si è parlato del loro rapporto speciale, tanto che il chirurgo dei Vip ed ex gieffino non ha negato di provare sentimenti importanti per Corona. Oggi a queste indiscrezioni si aggiunge una notizia che lascia tutti basiti: stando a quanto annuncia il sito Dagospia, l’ex re dei paparazzi avrebbe chiesto a Giacomo di sposarlo.

Ecco quanto fa sapere il portale di Roberto D’Agostino: “Presto, fermate le rotative: dalla Costa Smeralda, più precisamente da Morto Cervo, ci giunge notizia di un prossimo evento che destabilizzerà le cellule cerebrali del generale Vannacci: Fabrizio Corona ha chiesto la mano del dermatologo armato di bisturi ‘’Jenny’’ Urtis, già detto Giacomo, con tanto di promessa matrimoniale in agenda il prossimo anno. Questo è vero amore?, Chiediamo frementi. E Jenny sospira: ‘Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business’”.

Fabrizio Corona e Giacono Urtis, quando si sposano? Le indiscrezioni

Giacomo Urtis non solo rivela che Fabrizio Corona gli avrebbe chiesto la mano, ma confessa anche di essere davvero innamorato di lui. Ad aggiungere ulteriori dettagli sull’accaduto è L’Unione Sarda, che non solo conferma la notizia del matrimonio, ma anticipa il periodo in cui i due dovrebbero convolare a nozze: “Dalla Costa Smeralda arriva uno scoop che è pronto ad infiammare l’estate. L’ex re dei paparazzi avrebbe chiesto la mano del chirurgo sardo Giacomo Urtis, il quale avrebbe detto sì. Il matrimonio sarebbe già in agenda per il prossimo anno“, si legge.

