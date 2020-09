Fabrizio Corona “Nina Moric è malata”/ Lei: “Non vivrò nel tuo mondo disfunzionale!”

Fabrizio Corona ieri sera ha scoperto un vaso di Pandora che porterà ad una serie di ripicche, problemi e scontri che potrebbero fare la storia del gossip e della tv di questo autunno. Ospite a Live Non è la d’Urso, Fabrizio Corona ha avuto modo di parlare della ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric, definendola malata e invitandola ad andare da lui e dal figlio ogni volta che ne avrà bisogno. Inutile dire che la bella modella non si è lasciata sfuggire l’occasione di rispondere al tono all’ex marito con il quale, proprio nei mesi scorsi, sembrava essere tornata la pace. I tre si erano mostrati come una famiglia felice pronta ad andare avanti insieme per l’amore di Carlos Maria ma tutto si è infranto contro un muro di bugie, accuse e ipocrisie, almeno secondo quanto lascia intendere Nina Moric.

NINA MORIC RISPONDE A TONO ALLE PAROLE DI FABRIZIO CORONA A LIVE

Dopo le parole di Fabrizio Corona, infatti, la modella ha preso la parola su Instagram parlando di un debutto di Carlos Maria a Verissimo e poi rilancia: “Anche l’ipocrisia ha tre segni di riconoscimento: quando parla, mente; quando promette, manca alla parola data; quando ci si fida di lui, tradisce. No tesoro mio, puoi mentire agli altri ma non a te stesso….. Ecco perché evito di vivere nel tuo mondo disfunzionale”. Il post è molto più lungo e in quel messaggio Nina Moric accusa di non essere stato rispettoso nei suoi confronti in passato e che lui è sicuramente abituato ad offendere per far ricadere sugli altri colpe che sono sue. Cosa è successo davvero tra loro e cosa significa questa cosa di Carlos Maria?



