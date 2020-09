FABRIZIO CORONA/ La provocazione: “Mio figlio Carlos non andrà più a scuola…”

Fabrizio Corona si è unito ai cori italiani che in questi giorni stanno rendendo omaggio a Willy Monteiro, il ragazzo di Colleferro ucciso pochi giorni fa. “Riposa in pace guerriero”, ha scritto su Instagram, “grazie per averci insegnato il coraggio e la lealtà”. Nei giorni successivi, l’ex re dei paparazzi ha voluto fare di più e ha condiviso un video dell’amico e avvocato Ivano Chiesa. Il legale ha voluto puntare il dito contro chi, in questi giorni, sta insultando il pool di avvocati che sta difendendo i quattro indagati per il caso Willy. “Difendete il diritto di difesa”, conclude l’avvocato Chiesa nel suo intervento. Oggi, domenica 13 settembre 2020, Fabrizio Corona sarà ospite di Live – Non è la d’Urso. Sceglierà di parlare anche degli show mattutini che crea sui social con il figlio Carlos Corona? Padre e figlio sembrano avere un rapporto più simile a quello che c’è fra i due amici, anche se l’ex re dei paparazzi non manca mai di fare da mentore al suo rampollo. “Te lo brucio quel cellulare”, gli dice in una Storia su Instagram, dopo aver pizzicato Carlos Maria Corona a giocare con il telefonino alle dieci del mattino.

FABRIZIO CORONA, LO SCHERZO SUL FIGLIO CARLOS: “NON ANDRA’ PIU’ A SCUOLA”

Fabrizio Corona ama scherzare e superare i limiti su Instagram. In questi giorni ha coinvolto anche il figlio Carlos Maria Corona, che appare spesso al suo fianco in numerose Storie. L’ex re dei paparazzi ha voluto anche scherzare sul fatto che il figlio potrebbe non tornare nell’istituto in cui studia. “Carlos non andrà più a scuola, ma lo tengo come mio assistente”, dice in una Storia, “Cosa impara a scuola? Quindi lo tengo qui, niente scuola. Vice direttore generale della struttura”. Naturalmente si tratta di uno scherzo: Fabrizio infatti ha mostrato poco dopo i libri che il figlio ha appena ricevuto per poter iniziare il nuovo anno. “Da lunedì si cambia vita, c’è anche una persona che ti

aiuta”, ha detto l’ex re dei paparazzi rivolgendosi all’erede. Intanto anche Carlos Maria Corona è diventato una star dei social. Su Instagram ha quasi 200 mila followers e non manca mai di sponsorizzare i capi e gli accessori del brand di famiglia. Qualcuno però non vede la cosa di buon occhio: “Torna da tua madre e la tua vita sarà ancora più a colori”; “Ricordati della mamma”; “Stai con mamma che hai ancora bisogno del biberon”, scrivono alcuni haters sul suo profilo.



