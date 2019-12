Fabrizio Corona, processo per diffamazione/ “Inventò flirt tra Wanda Nara e Brozovic”

Un altro processo per Fabrizio Corona: l’ex fotografo dei vip è stato rinviato a giudizio a Milano per diffamazione. Sarà processo il prossimo 12 marzo nel capoluogo lombardo per la vicenda relativa al presunto flirt tra Wanda Nara e Marcelo Brozovic. Sul suo sito, “King Corona Magazine”, Fabrizio Corona aveva ipotizzato un flirt tra il centrocampista dell’Inter e la moglie dell’ex attaccante nerazzurro Mauro Icardi. I due tirati in ballo si sono tra l’altro costituiti parte civile: Brozovic con l’avvocato Danilo Buongiorno, Wanda Nara invece con l’avvocato Giuseppe Di Carlo. A decidere il rinvio a giudizio davanti alla Quarta sezione del Tribunale di Milano è stato il gup Ottone De Marchi, come riportato da Il Messaggero. Il magazine di Fabrizio Corona parlò di una separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi a causa di un flirt con Marcelo Brozovic, peraltro subito smentito. Per questo il centrocampista dell’Inter aveva presentato denuncia con il suo avvocato.

FABRIZIO CORONA, PROCESSO PER DIFFAMAZIONE: IL CASO WANDA NARA-BROZOVIC

Il legale ha spiegato che il giudice Ottone De Marchi «ha rilevato la fondatezza della notizia di reato e di elementi validi per sostenere l’accusa di diffamazione in dibattimento», quindi ha disposto il processo. Nuovi guai giudiziari dunque per l’ex fotografo dei vip, i cui ultimi anni da questo punto di vista sono particolarmente tormentati: la richiesta della Procura di Milano è stata accolta dal gup. Dalla denuncia di Brozovic era scaturita la richiesta di processo per l’ex agente fotografico e la fissazione dell’udienza preliminare per decidere se mandarlo o meno a giudizio. A fine settembre si era saputo che il gip di Milano aveva disposto l’iscrizione nel registro degli indagati dei nomi di autori e testate che pubblicarono nel febbraio scorso la voce. «La notizia ha suscitato la reazione del calciatore che non ha esitato a denunciare in Procura l’accaduto vista la gravità della falsa notizia», aveva spiegato il legale di Brozovic nei mesi scorsi.

