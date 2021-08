FABRIZIO CORONA/ Processo per frasi su Selvaggia Lucarelli: la mamma, “no alla pace”

Si arricchisce di un nuovo capitolo la faida tra Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, e questa volta coinvolge anche la mamma dell’ex re dei paparazzi, la signora Gabriella. Intervistata da Visto, la madre di Corona ha detto la sua sulla vicenda che a novembre vedràco il figlio costretto a tornare davanti ai giudici per l’accusa di diffamazione nei confronti dell’opinionista. Tutto è da ricondurre ad una dichiarazione fatta a Non è l’Arena quando, ospite di Massimo Giletti, Corona disse: “Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato, sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do“. In quella stessa circostanza Corona sostenne anche che la giornalista avrebbe tentato di baciarlo a tradimento, aggiungendo che se l’avesse fatto lui si sarebbe parlato di violenza sessuale.

FABRIZIO CORONA, PARLA LA MAMMA: “MIO FIGLIO PERSEGUITATO. SELVAGGIA LUCARELLI? DICO CHE…”

Selvaggia Lucarelli ha sempre smentito che il bacio fosse rubato. Nel corso della prima udienza del processo Corona si è arrabbitato quando gli avvocati della giornalista hanno sostenuto che lui avesse rilasciato retroscena fuori dal processo. Ne è derivata la sospensione dell’udienza con le scuse di Corona. A non darsi pace per le continue tribolazioni del figlio è mamma Gabriella. La signora Gabriella Privitera, sentita da Visto, si è detta convinta che il figlio sia oggetto di una persecuzione. Fabrizio attualmente sta continuando la propria pena ai domiciliari ed è seguito da uno psicologo e da uno psichiatra. A detta della mamma, infatti, soffre di un disturbo borderline che gli rende difficile il controllo delle proprie emozioni e la gestione degli attacchi di rabbia. Si tratta di una condizione che può essere curata con successo, a patto di evitare nuovi traumi, quale potrebbe essere certamente il ritorno in carcere. Quanto alla possibilità di una riconciliazione con Selvaggia Lucarelli, la mamma di Fabrizio Corona non ha dubbi: “Da parte mia no assolutamente, per quanto riguarda mio figlio è una decisione che spetta solo a lui“.

