Jessica Antonini Vs Fabrizio Corona “Deve ancora restituirmi mille euro”/ “È sparito”

L’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini, nelle ultime settimane, ha scatenato il gossip per le forti dichiarazioni fatte sul suo ex Davide Lorusso, conosciuto proprio nel corso della sua partecipazione al dating show. Oggi, però, il destinatario delle sue accuse non è il suo ex, bensì Fabrizio Corona. In una sessione di domande e risposte tenuta su Instagram, la Antonini si è esposta anche sull’ex re dei paparazzi, con il quale ha lavorato in passato. In particolare, lo ha accusato di non averle ancora ridato i mille euro di contratto che avrebbero pattuito. Queste le sue parole su Corona: “Mah, sto ancora aspettando che mi richiami, che mi restituisca i mille euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video. Sarà che è un vizio in Lombardia sparire, boh chiameremo Chi l’ha visto”, ha concluso Jessica, alludendo anche al suo ex Davide.

Fabrizio Corona/ Chiesa “Selvaggia Lucarelli ha rischiato di farlo tornare in galera”

Jessica Antonini: “Uomini? Manca la materia prima”

Non c’è stata, al momento, alcuna replica da parte di Fabrizio Corona alle parole di Jessica Antonini. La tronista, intanto, è tornata a parlare anche di amore, ammettendo il desiderio di volersi innamorare e avere altri figli; tuttavia ha precisato che “Manca la materia prima… l’amore è una cosa importante e vedo pochi uomini in giro… se succederà ne sarò ben felice… ma per ora la vedo dura… – ha tuonato, continuando – Mi piacerebbe tanto avere altri figli, mi piacerebbe averne altri due, però questa volta vorrei una famiglia unita… i bambini sono la cosa più bella del mondo… ho desiderato tanto Kevin Enea… è una benedizione per me… spero di avere ancora questa fortuna”, ha quindi concluso.

