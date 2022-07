Fabrizio Corona “Ricorro al chirurgo estetico, non lo nascondo”/ Le foto dopo i ritocchi dividono i fan

Fabrizio Corona dal chirurgo estetico: “Non lo nascondo”

Fabrizio Corona va dal chirurgo estetico, non scopriamo di certo l’acqua calda. D’altra parte era stato lui stesso, un po’ di tempo fa, ad ammettere alcuni ritocchini che evidentemente lo facevano sentire maggiormente a proprio agio con il proprio corpo. I segni del tempo che passa, d’altronde, non piacciono a nessuno e il re dei paparazzi, per sentirsi più in forma, ha optato per un’aggiustata. Sui social, così, ha postato alcune foto successive all’ultimo trattamento, per mostrare ai fan il suo cambiamento. Naturalmente è ancora presto per vedere i benefici auspicati, ma ciò che appare certo è che Corona si sente molto meglio.

Fabrizio Corona, le foto dividono i fan su Instagram

“Quando voglio piacermi scelgo un abito nuovo. Il fatto è, che in questo abito nuovo non sempre mi ci ritrovo… capisco che non è l’abito: non mi piaccio più. Si esatto, ricorro alla chirurgia estetica e non lo nascondo”, ha scritto sul proprio profilo Instagram. “La cura della propria immagine è amore per se stessi, esattamente come fare una dieta, una beauty routine, un periodo detox… Quindi perché vergognarsi? Per rivoluzionare il mondo parti da te stesso!“, ha concluso Corona. La sua presa di posizione, manco a dirlo, ha diviso i fan. C’è chi scrive che Fabrizio non aveva bisogno di ricorrere ad alcun trattamento e chi invece lo ritene un privilegiato. Insomma, davvero difficile mettere tuti d’accordo.

