Fabrizio Corona Vs Gabriele Parpiglia/ “Mi hai svenduto, sei solo come un cane e…”

A quanto pare anche la storica amicizia tra Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia è finita. I due sono apparsi spesso insieme e il giornalista di Chi sembrava davvero una spalla dell’ex re dei paparazzi, soprattutto nei momenti peggiori, ma forse alla fine non è tutto oro ciò che luccica almeno a sentir parlare Corona che in una serie di storie ha attaccato l’amico accusandolo di aver “svenduto”. Già nei mesi scorsi lo stesso Corona aveva diffidato l’ex amico dal pubblicare immagini, interviste e foto inedite nel programma Seconda Vita e a quanto pare il discorso non è cambiato visto che nelle sue storie non solo ha fatto il nome di Parpiglia ma anche quello del produttore Giuseppe Carriere. Secondo quanto riporta Liberoquotidiano.it sembra proprio che le accuse siano poco velate e che le parole che Corona ha riservato al giornalista di Chi siano tutt’altro che smielate.

FABRIZIO CORONA CONTRO GABRIELE PARPIGLIA TRA ACCUSE E RIVENDICAZIONI

In particolare, Fabrizio Corona ha spiegato: “Abbiamo rotto la nostra amicizia dopo venticinque anni, era amicizia a senso unico da parte mia nei suoi confronti…Tu non eri quello che piangeva mentre ero in galera? E hai guadagnato cifre insieme al tuo collaboratore e socio, Giuseppe Carriere, a vendere qualsiasi cosa riguardasse la mia vita”. L’ex re dei paparazzi ha poi girato il coltello nella piaga rivelando di aver insegnato lui il lavoro al giornalista e di averlo sfamato e mantenuto in tutti questi anni e alle accuse di essere lui lo stalker di Parpiglia, risponde a tono di non averlo mai cercato e nemmeno chiamato: “Sei solo come un cane, io oggi ho l’amore indissolubile, disinteressato e puro di mio figlio, ho costruito qualcosa, ho una famiglia. Tu sei solo, io dico sempre la verità e mi mostro nel bene e nel male, tu ti vendi per quello che non sei e non sarai mai. Spero di non incontrarti mai, spero che gli altri non ti conoscano per quello che sei.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA