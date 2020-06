Fabrizio Frizzi, ex marito di Rita dalla Chiesa/ “Il mio unico grande amore”

Pubblicità

Rita dalla Chiesa torna in tv e non può non farlo ricordando il suo grande amore, Fabrizio Frizzi, il conduttore morto quasi due anni fa e che lei continua a ricordare nelle sue interviste e sui social soprattutto in occasione del suo anniversario o del suo compleanno. La conduttrice sa ben ponderare le parole soprattutto quando si tratta del conduttore morto per un tumore e con il quale ha passato un avita, è davvero il caso di dirlo. I due si sono conosciuti e innamorati nel 1982 dietro le quinte di Tandem e dieci anni dopo hanno deciso di sposarsi anche se poi nel 1998 è arrivato il divorzio accompagnato da un filo di polemiche che, però, non ha mai messo a rischia la stima e l’affetto tanto che Rita dalla Chiesa continua a definirlo il suo “più grande amore”.

Pubblicità

RITA DALLA CHIESA DICE LA SUA SU FABRIZIO FRIZZI

Lei stessa ospite in tv da Mara Venier nei mesi scorsi è tornata sull’argomento. In particolare, Rita dalla Chiesa ha spiegato: “Credo che l’amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l’amore nella vita è uno, e per me era lui”. Mai si è pronunciata però sui motivi della rottura rivelando: “Quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA