Fabrizio Moro confessa a Domenica In: “Attraversato momenti difficili”/ “Ai giovani do un consiglio”

Domenica In, Fabrizio Moro confessa: “Ho attraversato momenti emozionanti ma anche difficili”

Nella puntata di oggi di Domenica In, 18 febbraio 2024 è stato ospite anche Fabrizio Moro. Il cantautore romano in quest’ultimi anni si è cimentato anche con la regia e dopo aver diretto Ghiaccio adesso è al cinema con Martedì e Venerdì. “È una dimensione che mi piace molto perché al di là di quello che ho fatto con la musica posso prendermi del tempo per me perché sto dietro. C’è molta più soddisfazione a creare dietro le quinte.” ha ammesso l’artista.

Subito dopo Fabrizio Moro a Domenica In ha voluto lanciare un messaggio per i più giovani: “Momenti emozionanti ma anche ho attraversato difficili. Sono passati tanti anni da quando ho iniziato però ho sempre un po’ di difficoltà a fare i conti con quello che è stato, cerco di guardare solo avanti perché mi fa sentire vecchio. È un bagaglio necessario ed ecco perché dico sempre che soprattutto per i ragazzi è importante fare gavetta perché ti allarga le spalle e ti permette di essere forte nei momenti più complicati. La gavetta che ti aiuta ad aumentare la tua forza è fondamentale.”

Fabrizio Moro è intervenuto oggi a Domenica In per presentare il suo secondo film da regista dal titolo Martedì e Venerdì. Con lui è stato ospite anche l’attore protagonista Edoardo Pesce. Sul film Fabrizio Moro ha spiegato e fornito delle anticipazioni sulla trama: “È la storia di un uomo, interpretato da Edoardo che ad un certo punto della vita per colpa della sua approssimazione e della sua vaghezza perde tutto. Rapporto con l’ex compagna, con il fratello e sta perdendo soprattutto il rapporto con la sua bambina.” il film esce il 22 febbraio 2024 in quasi tutti i cinema di Italia.











