Fabrizio Moro: chi è, l’ex compagna Giada Domenicone e i figli Anita e Libero/ “Lei è una donna meravigliosa”

Chi è Fabrizio Moro e il rapporto con l’ex compagna Giada Domenicone

Fra gli artisti più seguiti dalle giovani generazioni e non solo, c’è Fabrizio Moro che, con il suo timbro di voce inconfondibile, è nella rosa di cantanti che calcherà il palco di Tim Summer Hits 2024, in onda il venerdì in prima serata su Raiuno. Classe 1975, Fabrizio Moro è uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi anni e la sua penna è considerata una delle migliori capace di raccontare non solo l’amore, ma anche la società attuale. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2018 insieme ad Ermal Meta sulle note di “Non mi avete fatto niente” ha conquistato maggiore popolarità e attualmente i suoi concerti sono attesissimi. Della carriera di Fabrizio Moro si sa davvero tutto mentre della vita privata solo quello che il cantautore ha scelto di raccontare.

Fabrizio Mobrici, in arte Moro, questo il suo vero nome, non si è mai sposato ma ha avuto una lunga storia d’amore con Giada Domenicone con cui ha avuto due figli, Libero e Anita con cui il cantautore ha scoperto l’amore vero e profondo instaurando con loro un rapporto davvero unico e speciale.

La fine della storia ha incrinato inizialmente il rapporto tra Fabrizio Moro e l’ex compagna Giada Domenicone che, però, con il tempo sono riusciti a ritrovare la serenità ed oggi hanno un rapporto amichevole come ha spiegato lo stesso Fabrizio Moro in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero: “C’era malessere con la mia ex compagna e quello mette in atto meccanismi di rabbia che finiscono per scatenare di tutto. Dopo un po’, per fortuna, abbiamo capito quello che stavamo facendo, e i danni che avremmo procurato ai nostri figli, e ci siamo fermati. Oggi posso dire che la madre dei miei due figli è una donna meravigliosa. Abbiamo trovato un equilibrio. L’ho invitata anche alla prima del film”.

Legatissimo ai figli Libero e Anita, inoltre, Fabrizio Moro ha un piano per il futuro, ma solo quando i figli saranno indipendenti e grandi per poterlo raggiungere: “Tra un po’ Libero prenderà la patente e io venderò casa: voglio andare a vivere al Circeo nella mia casa mobile, la mia barca di 12 metri che ho comprato l’anno scorso. Il mare è la cosa che amo di più, forse più della musica e del cinema. Mi dà serenità, sempre”.











