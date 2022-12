Fabrizio Pregliasco si candida con Majorino/ Elezioni Lombardia “ho sempre votato Pd”

IL PD “SCHIERA” FABRIZIO PREGLIASCO ALLE ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023

Il virologo che scende in politica, non certo una novità di questi primi tempi “post-pandemia”: Fabrizio Pregliasco si unisce così alla schiera dei vari Lopalco e Crisanti e annuncia con un’intervista al “Corriere della Sera” di candidarsi alle Elezioni Regionali Lombardia del 12.13 febbraio 2023. «Ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso: mi candido a consigliere regionale della Lombardia nella lista civica del candidato presidente del centrosinistra»: la scelta dunque nel campo “avverso” alla Giunta che ha visto Pregliasco tra i principali consiglieri in area Covid fin dall’inizio della pandemia nel 2020. Il direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e docente di Igiene dell’Università Statale di Milano ha sciolto così la riserva accettando l’offerta del candidato Pd-M5s alle prossime Regionali: «Mi è stato chiesto di farmi avanti da diverse realtà del Terzo settore. Vista la mia esperienza ultra decennale in Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), prima come volontario poi come presidente. E poi certo, ho parlato a lungo con Pierfrancesco Majorino. Ci ho pensato su un po’ di tempo e alla fine ho deciso»».

Rispondendo alle domande dell’Adnkronos Salute, Pregliasco entra nelle pieghe di una scelta che lo tramuta da “tecnico” a “politico” come altri suoi colleghi prima di lui: «Credo che questa esperienza in politica possa essere la continuità di un impegno da cittadino, in una lista civica, per fare qualcosa, per portare un cambiamento. Credo appunto che in Lombardia sia importante un nuovo vento che tenga conto di quanto si è realizzato, ma che in qualche modo veda momenti di crescita». Rispondendo alle prevedibili critiche sulla “moda” di candidare virologi visti per mesi in tv a rispondere sulle tematiche Covid, Fabrizio Pregliasco risponde all’Adnkronos «Credo che la notorietà possa servire solo perché l’elettore che mi vuole scegliere mi ha visto sa come lavoro, sa che cerco di risolvere i problemi con gli altri, insieme agli altri. E che quindi possa essere una risorsa per la Lombardia».

PREGLIASCO: “HO SEMPRE VOTATO CENTROSINISTRA. MA MIA MOGLIE…”

Contro Fontana, contro Moratti e assieme al Pd di Majorino: questa la scelta presa da Fabrizio Pregliasco, prossimo capolista per il Centrosinistra alle Elezioni Lombardia 2023. Al “Corriere” il virologo sottolinea l’importante della regione di avere un «vento nuovo» alla guida della giunta: «serve un cambiamento dell’intero sistema sanitario regionale, che vada dalla gestione delle liste d’attesa al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori sanitari. È vero, c’è molto da fare ma il fare non mi ha mai spaventato. Sono pronto a mettermi a disposizione dei cittadini lombardi per cambiare in meglio la nostra regione». Pregliasco sostiene di avere sempre votato Pd nel corso della sua vita “elettorale” – «ho sempre votato Centrosinistra» – mentre sul Movimento 5Stelle, in teoria alleato di Majorino alle Regionali, «loro non li ho mai votati».

Domanda diretta sulla situazione in famiglia con la sua compagna Carolina Pellegrini che nel passato è stata assessore in una delle giunte Formigoni: «voterà per me? Non lo so. Lo spero». Pregliasco non critica del tutto l’esperienza Fontana in Regione Lombardia (anche perché lui era uno dei consiglieri principali, ndr) e afferma: «la risposta della sanità lombarda alla pandemia è stata buona, soprattutto grazie al sistema ospedaliero. C’è da cambiare molto però, partendo dal buono che c’è». In merito al giudizio complessivo sul Governo Meloni, Pregliasco non condivide le aperture sul tema Covid: «ha preso provvedimenti improntati a un liberi tutti forse eccessivo, che sembrano dettati da una certa attenzione al mondo no vax. Ha potuto prenderli, e questa finora è stata la fortuna sua e di tutti, grazie ai progressi che sono stati fatti soprattutto con la vaccinazione». Chi non sembra aver gradito del tutto lo schieramento optato da Pregliasco è il collega virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: raggiunto dall’Adnkronos per commentare la nuova candidatura, il professore sottolinea «Pregliasco, Crisanti e Lopalco si sono candidati alle elezioni e gli faccio i migliori auguri. L’ho fatto con Crisanti, con Lopalco e oggi faccio gli auguri a Pregliasco. Certo è che i virologi sono tutti schierati dalla stessa parte, a sinistra. Massimo Galli ma anche Antonella Viola non hanno mai nascosto le loro simpatie verso quella parte politica. Io orgogliosamente ho sempre detto di aver votato centrodestra. Dopo di che io ho fatto un scelta di coerenza che è quella di continuare a fare il medico stando dalla parte dei pazienti e dei miei studenti. A chi invece ha deciso di candidarsi e di fare politica gli auguro i migliori successi».











