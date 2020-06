FABRIZIO PREGLIASCO/ “Virus a trasmissione umana, salmone non c’entra” (Domenica in)

A Domenica in, nel consueto spazio dedicato all’informazione sulla fase 3 dell’emergenza coronavirus e sui nuovi dati sulla diffusione del contagio, sarà ospite il prof. Fabrizio Pregliasco, virologo, docente universitario e direttore sanitario dell’Irccs di Milano. Nelle ultime ore, Pregliasco ha rilasciato diverse dichiarazioni ad Adnkronos, invitando gli italiani a non “demonizzare” il salmone come presunta causa del Covid-19: “Ormai Sars-Cov-2 è un virus a trasmissione umana”, interviene il professore, smentendo l’ultima notizia che vorrebbe proprio il salmone – dopo i sospetti sul pangolino – “ospite intermedio” del nuovo virus. “E se il problema in Cina è collegato a un tagliere contaminato, il responsabile non è certo il salmone”.

Fabrizio Pregliasco parla del “caso” salmone

Oltre che sul banco del pesce, in Cina, il salmone è finito sul banco degli imputati, salvo poi venire assolto dalle stesse autorità del Paese asiatico. Ora anche in Italia arriva la conferma: il pesce non c’entra, “è innocente”. Così Fabrizio Pregliasco: “I sospetti sono sorti perché il virus è stato trovato su un tagliere, ma a portarcelo non sono stati i salmoni”. Come ci è arrivato, allora? L’esperto chiarisce anche questo dubbio: basta che un soggetto infetto, magari asintomatico, non abbia rispettato le misure di prevenzione e le regole igieniche, con uno starnuto o un semplice colpo di tosse. Mancano invece i segnali che i salmoni possano infettarsi al pari degli esseri umani.

Fabrizio Pregliasco: “Virus in Italia già a dicembre”

Fabrizio Pregliasco mette in guardia altresì dall’eventualità di ondate di ritorno, facendo riferimento all’ipotesi che Sars-Cov-2 si aggirasse in incognito già a dicembre. “Segnali che il virus circolasse già allora li avevamo già”, fa sapere Pregliasco in un’altra intervista, questa volta alla Stampa. “I primi casi accertati riferivano di aver avuto sintomi dal 26 gennaio”, ricorda. “E un’indagine sierologica sui donatori al Policlinico di Milano aveva trovato tracce di virus nel sangue prelevato a dicembre. Del resto a Milano ogni settimana atterravano 20mila passeggeri provenienti da Wuhan con un volo diretto. Allora non si immaginava circolassero tante persone contagiate senza o con pochissimi sintomi. Per cui, quando i casi gravi sono emersi, è venuto a galla un iceberg al cui urto nessun sistema sanitario avrebbe potuto reggere. Anche se forse tenevamo la guardia un po’ abbassata”. Effettivamente, in quei mesi, si è registrato un aumento del 30% degli accessi ai pronto soccorso per polmonite. Verrebbe da chiedersi perché i tamponi non siano stati effettuati prima, ma per Pregliasco è troppo facile dirlo col senno di poi. “Il virus è stato furbo, si è nascosto dietro una brutta influenza che proprio in quel periodo ha avuto il suo picco, causando tante polmoniti. E poi si pensava che il virus potesse arrivare solo da chi era stato in Cina. Nessuno immaginava fosse tra noi da tanto tempo”.



