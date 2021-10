Fabrizio Pregliasco vs Mariano Amici/ “Dice cose allucinanti, dati manipolati!”

Fabrizio Pregliasco, virologo, è intervenuto ai microfoni di “Non è l’Arena”, su La 7, nel corso dell’ultima puntata, prendendo la parola contro Mariano Amici, medico no vax sospeso e senza stipendio. In particolare, si è trattato di una telefonata non preventivata, giunta per rispondere alle affermazione di Amici, che Pregliasco ha definito “incongrue, poiché cambiano la realtà delle cose. Vero è che per le malattie virali abbiamo meno armi rispetto ai batteri, dove ci sono tanti antibiotici, ma per molte malattie importanti come il virus HIV abbiamo farmaci cha hanno cambiato la qualità e la speranza di vita dei pazienti”.

Fabrizio Pregliasco/ "Quarta ondata? Un colpo di coda non ce lo toglie nessuno"

E, ancora: “Si sta conducendo una serie di ricerche sul Coronavirus e in più si sta mettendo a punto una serie di interventi, come l’uso dell’eparina, del cortisone e degli antinfiammatori. Ci sono alcune nazioni che hanno lasciato in modo temerario circolare liberamente il virus, ma la proporzione di morti e di ricoverati è bassissima, perché il vaccino non proteggerà al 100%, ma fa scudo”.

Pregliasco: "Covid? Possibili nuove chiusure e pandemie"/ "Pranzo di Natale in 6"

MARIANO AMICI A FABRIZIO PREGLIASCO: “IO VANTO MIGLIAIA DI GUARIGIONI”

Amici ha interrotto Pregliasco, a questo punto, sottolineando che ogni suo intervento è accompagnato dalla citazione di fonti scientifiche. Queste ultime, tuttavia, gli sono state contestate dallo stesso Pregliasco, che ha proseguito la sua disamina: “Dice cose allucinanti e non derivate da osservazioni accurate e da dati manipolati. Non è vero che l’ISS ha detto che le persone sono morte per altro, si è parlato al massimo di comorbidità. Vero è che la maggior parte dei casi decorre in modo benigno o non rilevante, ma questa è la forza di questo virus, che non si riesce a tenere sotto controllo”.

Pregliasco vs Stramezzi, lite su Ivermectina/ “Assurdità, Fda dice di non usarla”

Il professor Amici ha però nuovamente preso la parola, affermando di vantare migliaia di guarigioni da Covid-19, con Pregliasco che, chiosando, ha replicato: “Nonostante le sue attenzioni, la gran parte delle persone con queste infezioni Covid guariscono o non se ne accorgono neanche”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA