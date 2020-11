Fabrizio Ragone, compagno Youma Diakite/ “Ci vuole una persona speciale per…”

Fabrizio Ragone è il compagno di Youma Diakitè, diventata mamma per la seconda volta di una bambina, sorellina del piccolo Matteo. Con la splendida Youma, Fabrizio Ragone vive da anni una bellissima storia d’amore con la splendida Youma che, con lui, sta vivendo anche la gioia della maternità. Dopo essere stata circondata dall’amore dei suoi due uomini, Youma è diventata mamma di una bambina, diventata la principessa di papà Fabrizio. Imprenditore, classe 1981, fondatore della Luxury Events “La Lanterna”, laureato alla Sapienza di Roma, è l’uomo che ha conquistato il cuore di Youma che, con lui, ha realizzato il sogno di avere una famiglia. Un amore grande che ha spinto Fabrizio a prendersi cura del figlio Mattia mentre Youma era all’Isola dei Famosi che, poi, l’ex modella ha abbandonato per tornare dai suoi uomini.

FABRIZIO RAGONE, LA DEDICA DI YOUMA DIAKITE’

Innamorata del compagno Fabrizio Ragone, Youma Diakitè pubblica spesso foto in cui si mostra in sua compagnia o in cui l’uomo che ama trascorre il suo tempo con il piccolo Matteo. Un uomo riservato, speciale che ha donato all’ex modella una pace e una serenità che le permette di vivere serenamente la propria vita di mamma e donna. Lo scorso gennaio, pubblicado una serie di scatti del compagno e del figlio, Youma si è lasciata andare scrivendo una meravigliosa dedica a Fabrizio. “Ogni uno può essere un padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà“, ha scritto la Diakitè che, oggi, con l’amore del compagno e del primogenito Matteo, si gode l’arrivo della sua principessa.





