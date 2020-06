FABRIZIO RAGONE, FIDANZATO YOUMA DIAKITE/ Presto sarà padre, oggi la modella…

Non sono molte le notizie riguardo a Fabrizio Ragone, il fidanzato di Youma Diakite che – da quando la frequenta – ha sempre vissuto piuttosto nell’ombra. L’ex modella maliana è anche lei una donna tendenzialmente poco attratta dal mondo dello spettacolo, almeno per lo standard di chi ne fa parte al giorno d’oggi. Di Ragone si è parlato quando la sua partner ha deciso di partecipare all’edizione 2019 dell’Isola dei famosi, scelta di cui si è prontamente pentita e che ha subito rinnegato al giungere delle prime notizie da casa. Suo figlio Mattia, infatti, soffriva molto la mancanza della madre, al punto tale da avere incubi e da non riuscire più neanche a mangiare. Oggi Youma è nuovamente incinta, e ne darà annuncio con un videomessaggio nel corso della puntata di Verissimo – le storie in onda questo sabato.

Fabrizio Ragone, chi è il fidanzato di Youma Diakite

Il motivo che ha persuaso Youma Diakite ad abbandonare il reality show è stato proprio questo: Mattia. Youma è molto legata al suo primo figlio, e – com’è giusto che sia – prendersi cura di lui è tra le sue priorità assolute. Se si sa molto della sua vita di madre, lo stesso non vale per quella di “fidanzata” (a quanto risulta, infatti, lei e Fabrizio Ragone non sono ancora sposati). Fabrizio ha 38 anni ed è il fondatore della Luxury Events “La lanterna”. Ha studiato all’Università La Sapienza di Roma, e da diversi anni intrattiene una relazione con la Diakite. Per il resto, le informazioni sono pochissime. Youma sembra non sbilanciarsi mai nel racconto dei suoi sentimenti e, inoltre, insieme a Ragone trascorre la maggior parte del tempo lontano dai riflettori.



