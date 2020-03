Verissimo/ Le storie del 21 marzo: Emma, Totti, Il volo e Antonella Clerici (Replica)

Dopo la decisione di Mediaset di sospendere le registrazioni di Verissimo per utilizzare le forze giornalistiche dell’azienda nell’informazione, il programma condotto da Silvia Toffanin torna in onda oggi, sabato 21 marzo. Se la settimana scorsa, a prendere il posto del talk show è stato il film di Carlo Verdone “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, oggi, canale 5 ha deciso di dare nuovamente spazio all’amatissima trasmissione. Non si tratta, naturalmente, di una puntata inedita. Le registrazioni, infatti, a causa dell’emergenza coronavirus, sono ancora sospese e così i fans potranno riascoltare alcune delle interviste più emozionanti della stagione. Saranno quattro le interviste nuovamente in onda oggi. Andiamo a scoprire tutto.

Verissimo: l’intervista di Emma Marrone e Francesco Totti

Il pubblico di Verissimo potrà riguardare l’intervista rilasciata da Emma Marrone lo scorso novembre, dopo aver nuovamente combattuto contro la malattia. Ai microfoni di Silvia Toffanin, Emma raccontò i dettagli del ritorno della malattia, dall’operazione al ritorno a casa fino alla decisione di tornare subito al lavoro per farsi inondare dall’affetto della gente. Spazio, poi, all’intervista di Francesco Totti dello scorso settembre. Dalla carriera calcistica all’amore per la Roma fino a quello per Ilary Blasi che dura da anni e che ha portato alla nascita dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Due interviste lunghe che il pubblico aveva voglia di rivedere.

Antonella Clerici e Il Volo

Una delle interviste più toccanti della stagione di Verissimo è sicuramente quella di Antonella Clerici che, ai microfoni di Silvia Toffanin, aprì totalmente il suo cuore parlando non solo della scelta di lasciare Roma per trasferirsi in campagna con il compagno e la figlia, ma anche del momento professionale. L’ultima intervista che sarà riproposta oggi è quella di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble in occasione del decimo anniversario de Il Volo. Quattro interviste che, dopo aver incollato milioni di telespettatori la prima volta che sono state trasmesse, sono pronte ad emozionare nuovamente il pubblico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA