FaceApp challenge, cos’è?/ Vip “invecchiati” su Instagram: la nuova tendenza

Una nuova moda sta contagiando i vip che invecchiano il loro volto tramite app. L’app in questione si chiama FaceApp ed è stata lanciata nel 2017, ma solamente negli ultimi mesi è salita alla ribalta grazie alle immagini “invecchiate” pubblicate dai VIP. In Italia l’hanno già provata in tanti, non solo volti dello spettacolo ma anche calciatori come Papu Gomez, Ilicic e Andrea Petagna, in questi giorni in ritiro. Nell’ultimo periodo vari utenti burloni hanno postato su Twitter o Instagram foto in cui mostrano una loro versione anziana. Grazie a degli algoritmi di intelligenza artificiale di FaceApp, l’applicazione è capace di analizzare il volto di una persona e mostrare una versione invecchiata del soggetto in foto. FaceApp è un’applicazione gratuita per lo smartphone disponibile sia sull’App Store che sul Google Play Store. La versione gratuita presenta un’offerta limitata di filtri, ma i risultati sono lo stesso di alto livello.

FaceApp, l’app che permette non solo di “invecchiare”…

L’applicazione permette di modificare l’espressione della bocca, il colore dei capelli, cambiare genere sessuale, ma anche tornare indietro nel tempo e tornare giovani. Per chi vuole alzare il livello c’è FaceApp Pro, dotata di un maggiore numero di filtri alcuni dei quali modificabili. Logicamente l’applicazione in questo caso ha un costo da sostenere secondo il piano scelto. Per utilizzare FaceApp, dopo averla scaricata, basta scattare una foto con il proprio smartphone o sceglierne una dalla libreria e poi modificare l’immagine con i diversi filtri a disposizione. Negli ultimi giorni sono davvero tantissimi i vip che si dilettano nel vedersi già anziani. Alcuni risultati sono davvero stupefacenti per l’effetto che rende il volto reale ed attendibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA