Falsi minorenni tra i migranti/ Video Truffa milionaria in Friuli, la nuova Lampedusa

Le telecamere e i microfoni di “Fuori dal Coro”, trasmissione di Rete Quattro condotta da Mario Giordano e la cui nuova stagione ha preso il via nella serata di martedì 8 settembre, hanno portato alla luce un fenomeno fin qui passato sotto silenzio, e che riguarda da vicino il Friuli-Venezia Giulia: quello dei falsi minorenni tra i migranti. La regione ubicata nella porzione Nord-Est del Belpaese, infatti, si sta rapidamente tramutando in una seconda Lampedusa, più silenziosa e nascosta, che non accende i fari dei media, ma che vive una situazione davvero al limite: è un flusso continuo quello dei migranti che percorrono la rotta balcanica per raggiungere l’Italia, percorrendo sentieri fra i boschi e riuscendo spesso e volentieri a sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Nel solo mese di agosto ne sono stati fermati all’incirca cinquecento, ma si stima che almeno il triplo di questa cifra (ergo 1500 persone) sia riuscito a evitare lo stop e ad accedere all’interno dei nostri confini.

FALSI MINORENNI TRA I MIGRANTI: IL BUSINESS DELLE STRUTTURE CHE LI OSPITANO

Tra di loro, dicevamo, sono numerosi i falsi minorenni, che dichiarano un’età inferiore proprio per non avere problemi e sfruttare i benefici concessi loro dalla Legge Zampa, ricordata nel servizio di “Fuori dal Coro” da Pierpaolo Roberti, assessore all’Immigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia: “Essa prevede l’impossibilità del respingimento dei minori che arrivano in Italia e, in più, prevede che non possano essere fatti accertamenti invasivi sanitari per acclarare l’età dell’individuo”. Va da sé che agli stranieri convenga dichiarare un’età inferiore ai diciotto anni, così come conviene farlo alle strutture che li ospitano: per ogni adulto, infatti, vengono riconosciuti dai 25 ai 30 euro al giorno, mentre per ogni migrante minorenne dagli 80 ai 140 euro quotidiani. A essere travolto da questo fenomeno è stato in particolare il Comune di Udine: soltanto sul suo territorio si è registrato il 300% di immigranti minorenni in più rispetto al 2019. “Stiamo spendendo 409.140 euro al mese – ha dichiarato Pietro Fontanini, sindaco del capoluogo friulano-. In un anno arriviamo quasi a 5 milioni di euro”.

