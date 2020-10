Famiglia Moira Orfei, gioielli venduti all’asta / “Mamma ne acquistava ovunque”

A Domenica Live si parla dei gioielli veduti all’asta dalla famiglia di Moira Orfei. Un evento organizzato nelle scorse settimane dal figlio Stefano per ricordare la madre, scomparsa da circa cinque anni. La Regina del Circo era evidentemente molto affezionata ai suoi gioielli, ne possedeva molti ed è stato necessario organizzare una mostra preliminare per decidere quali portare all’asta. Si tratta di gioielli acquistati da Moira Orfei in ogni parte del mondo, quando viaggiava con il suo circo. Ogni accessorio prezioso rappresenta pienamente il personaggio di Moira Orfei, visto e considerato il legame che aveva coi suoi piccoli grandi tesori. Il figlio Stefano ha sempre sottolineato la passione di sua madre per i gioielli e altri accessori preziosi. Brillantini, diademi e coroncine, Moira Orfei ha sempre sfoggiato il suo estro scintillante.

Famiglia Orfei, gioielli di Moira venduti all’asta

Ogni gioiello un ricordo. A Domenica Live, Barbara D’Urso ripercorre le tappe della carriera di Moira Orfei, la Regina del Circo. Tra gli aspetti più curiosi, a cinque anni dalla sua scomparsa, la messa all’asta dei suoi gioielli, che rappresentavano molto per la madre. Alcuni erano stati acquistati in Iran, quando il circo restò bloccato alla corte dello Scià per una protesta popolare. Curiosità, aneddoti e storia a Domenica Live sulla famiglia di Moira Orfei. Il figlio Stefano ha sempre speso parole al miele per la mamma, elogiando il suo stile e le sue capacità di mettersi in mostra. Una persona che ha fatto la storia del circo, appassionata di gioielli, venduti all’asta per farne apprezzare la bellezza in tutto il mondo.



