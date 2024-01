Moira Orfei, chi era e com’è morta/ Carriera e vita privata della regina del circo italiano

Moira Orfei, chi era la regina del circo: i primi passi e il grande successo

Moira Orfei è stata una delle regine dell’arte circense italiana, probabilmente il simbolo vero e proprio del circo in Italia. Nata a Codroipo, in provincia di Udine, il 21 dicembre 1931, sin da bambina si è avvicinata a questa arte grazie anche alle influenze della famiglia. All’età di 6 anni, infatti, ha iniziato a cimentarsi come cavallerizza e, assieme alle cugine, divenne una delle principali attrazioni della compagnia circense della sua famiglia. Nel corso del tempo, poi, ha portato il circo Orfei in giro per l’Italia, scavallando i confini nazionali e diventando celebre anche nel resto del mondo.

Otre ad aver calcato le scene come cavallerizza, Moira Orfei si è cimentata anche nei panni di trapezista e acrobata, oltre a diventare domatrice di elefanti e addestratrice di colombe. La regina del circo italiano è diventata un simbolo anche per la sua spiccata personalità artistica, legata soprattutto ad una inconfondibile immagine di sé: trucco pesante sul volto e sugli occhi, rossetto brillante e i suoi capelli raccolti a turbante.

Moira Orfei, com’è morta: l’addio il 15 novembre 2015

Soffermandosi sulla sua vita privata, Moira Orfei si è sposata con l’impresario circense ed ex domatore Walter Nones: dalla loro unione sono nati due figli, Stefano e Lara. Moira Orfei è morta per cause naturali il 15 novembre 2015 nella sua casa a Brescia, dove si trovava con tutta la sua compagnia circense. La donna è stata rinvenuta morta dai propri familiari, che diedero la notizia attraverso un comunicato.

In un’intervista rilasciata a Domenica In, il nipote della regina del circo, Manfredi, aveva così ricordato l’adorata nonna: “È stata una nonna dolce e molto allegra, era come era in tv. Ho dei ricordi un po’ vaghi ma la sera andavamo sempre a trovarla dopo lo spettacolo, ci prendevamo caffellatte e lei guardava sempre la tv perché non riusciva a dormire. Poi si truccava sempre e da sola”.

