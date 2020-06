Family Act, cos’è assegno universale/ Le misure: congedi, rimborsi e contributi asili

Pubblicità

Il Family Act è stato varato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il pacchetto di misure a sostegno delle famiglie curato dalla ministra alle Pari opportunità Elena Bonetti è una “rivoluzione”, visto che le famiglie si sono sempre sentite trascurate dalla politica. Così arriva una prima risposta. Il disegno di legge è formato da 8 articoli e la sua misura principale è l’assegno universale per figli. Tra gli altri punti importanti c’è il contributo per le rette di nidi e materne anche al 100%, il congedo per i neo papà che sale a dieci giorni, congedi per parlare con i professori e indennità integrative per le mamme che rientrano da congedo.

Entriamo però nel merito dell’assegno universale e in particolare dei requisiti previsti. Verrà corrisposto a tutte le famiglie con figli a carico, ma alla quota minima si aggiunge una quota variabile determinata per scaglioni secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sarà erogato mensilmente con denaro o credito fiscale. È attribuito per ogni figlio fino ai 18 anni di età, ma per quelli successivi al secondo l’importo è maggiorato del 20 per cento. È maggiorato anche per i figli con disabilità. L’assegno universale è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza e non concorre a formare il reddito complessivo.

FAMILY ACT, COSA PREVEDE OLTRE A ASSEGNO UNIVERSALE

Il Family Act prevede anche un contributo per le rette di asili nido e scuole materne fino al 100%. C’è poi un articolo ad hoc per le mamme. Per aiutarle ed evitare che arrivino ad abbondonare il posto di lavoro, il governo punta a introdurre un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici, che sarà erogata dall’Inps e per il periodo in cui tornano a lavorare dopo il congedo obbligatorio. Tutte le attuali prestazioni per la famiglia però verranno abrogate per arrivare all’assegno universale. E quindi 16 miliardi verranno tolti a detrazioni, assegni e bonus per essere destinati all’assegno universale. Ma c’è il rischio che famiglie con reddito medio-basso prendano meno. Secondo quanto riportato da Repubblica, servono per questo circa 7 miliardi in più. Ed è questo il rebus da risolvere per il governo.



