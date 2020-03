Family Food Fight/ Anticipazioni prima puntata: ospiti Benedetta Parodi e Guido Meda

Family Food Fight prende il posto di Masterchef Italia 2020 su Sky Uno con la messa in onda della prima puntata stasera su Sky Uno. Il programma è considerato di fatto il primo cooking show formato famiglia. Protagonisti saranno Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich che tornano insieme in televisione dopo l’addio dell’imprenditore americano all’edizione di quest’anno di Masterchef appunto. Con loro ci sarà anche la madre di Bastianich, Lidia. Per non parlare degli ospiti che si seguiranno puntata dopo puntata. In quella di oggi vedremo Benedetta Parodi e Guido Meda, due personaggi a loro modo davvero molto interessanti. La prima è la regina di Real Time, protagonista di numerosi programmi di cucina tra cui Bake Off Italia. Il secondo invece è il re del motociclismo, che commenta ormai da anni con grande passione e professionalità.

Family Food Fight, 100mila euro in palio

Andiamo a scoprire Family Food Fight un po’ più da vicino. Protagonisti assoluti saranno i due ospiti Benedetta Parodi e Guido Meda. Questi proporranno dei temi al centro di prove e commenteranno le prove delle famiglie, in gara, insieme a Antonino Cannavacciuolo, Joe e Lidia Bastianich. Saranno poi proprio loro cinque a giudicare quello che verrà proposto puntata dopo puntata. Provenienti da diverse parti del nostro paese porteranno in onda su Sky Uno la tradizione del nostro paese. Il premio finale del programma è quantificato in 100mila euro e le famiglie avranno così ulteriori spunti per provare a trovare la vittoria finale. Il format è stato inventato in Australia e arriva per la prima volta in Italia dopo essere stato presentato già in altri nove paesi al mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA