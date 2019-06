Norrqvarn Hotell in Svezia/ Dormire tra le fiabe in un fungo o in un tronco d’albero

Il Norrqvarn Hotell & Konferens di Lyrestad è uno di quei luoghi in cui la realtà e il mondo delle fiabe, rilette certamente con un pizzico di ironia e distacco e senza dimenticare comunque la componente del lusso che costituisce sempre un forte richiamo, vanno a braccetto trasformando di fatto una struttura alberghiera in una vera e propria esperienza: è ubicato infatti in Svezia, nel cuore della penisola scandinava, e più precisamente nei pressi dell’area urbana di Lyrestad (nella contea di Vastra Gotaland, nella parte occidentale del Paese), un luogo in cui agli ospiti è consentito dormire in alcuni di quei luoghi che popolavano le favole che si sentivano leggere da piccoli. Infatti, nonostante le apparenze al Norrqvarn Hotell & Konferens ingannino, alcune delle sorprese che questa struttura riserva sono custodite al suo interno e… anche al di sotto della superficie del suolo: appunto come ogni storia di boschi, fate e animali fantastici che si rispetti.

UN HOTEL DA FIABA NEL CUORE DELLA SVEZIA

Soggiornare presso il Norrqvarn Hotell & Konferens a Lyrestad è una esperienza vivamente consigliata, soprattutto nel periodo della stagione più rigido, e sempre a patto di non soffrire le basse temperature invernali a quella latitudine, per dare così all’esperienza un tocco più incantevole: ad ogni modo questa struttura alberghiera dal sapore tipicamente vintage che sorge accanto alle rive del canale Gota e che, come dice il nome è dedicata pure a ospitare anche in modo professionale appuntamenti conferenzieri, è aperta tutto l’anno e anche nei mesti estivi si potranno apprezzare i suoi vari riferimenti al mondo delle fiabe. Anzi, soprattutto durante il Festival di Midsummer (ovvero “di mezza estate”) in giugno diventa una tappa imprescindibile se si viaggia con bimbi al seguito -e molte attività dell’albergo sono pensare esplicitamente per loro- perché allo scenario delle sue originali suite il Norrqvarn Hotell abbina infatti la possibilità di partecipare ad eventi tipici del folklore locale ed eventi, in riva al canale o sulle due ruote ma godendo degli spazi aperti di questo angolo di Svezia.

DORMIRE NELLA SUITE A FUNGO O NEL TRONCO D’ALBERO…

Come accennato, però, la principale attrattiva del Norrqvarn Hotell & Konferens in Svezia sono le due camere-residenze progettate per consentire agli ospiti di dormire letteralmente in mezzo alla foresta in una sorta di vecchio mulino, in un tronco d’albero tipico dei Troll oppure ancora al riparo in quella che è una replica di un colorato fungo velenoso alla stregua della popolazione dei folletti. A realizzare queste due strutture è stato Sören Niklasson, un artista locale molto originale che usa infatti la sua motosega per lavorare il legno e dare vita a delle sculture che richiamano al mondo delle fate: e così ogni oggetto contenuto all’interno di queste due “suite”, fino ad arrivare alla scelta del mobilio e delle luci, senza contare il fascino di aggirarsi di notte nei dintorni, contribuiscono a dare vita a un’esperienza che i più piccoli sicuramente ameranno. Inoltre nei pressi del canale Gota c’è anche un Cottage sullo stile tipico di quelli che ospitano i guardiani delle chiuse vicino ai corsi d’acqua (con tanto di due camere da letto, giardino e angolo barbecue). E a fine giornata ci si può radunare assieme alle altre famiglie sul molo e gustare del delizioso cibo locale fornito da produttori e fattorie a chilometro zero, mentre i bambini giocano nei pressi dell’acqua al tramonto.



