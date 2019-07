FARIBA, MAMMA DI GIULIA SALEMI/ “Mia figlia mi ha escluso dal suo cuore”

Continua a dividere la fine della storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi, una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia nata all’interno del Grande Fratello Vip e che l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato su Instagram non essere riconducibile ad un suo tradimento come invece si era vociferato. In questo polverone di accuse, rumours e polemiche non poteva fare a meno di fare il suo ingresso anche Fariba Tehrani, la vulcanica mamma di Giulia, che ha detto la sua al settimanale Spy:”Mia figlia mi ha impedito di darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto. Monte? L’ho conosciuto, sì, ma sapevo che era troppo presto per fare annunci. Francesco se ha sbagliato, lo saprà“.

FARIBA, MAMMA DI GIULIA SALEMI

Dunque mamma Fariba sembrerebbe essere stata “estromessa” dal processo decisionale della figlia Giulia Salemi. Una figlia di cui non esita a cantare le lodi:”Di certo la mia Giulia è una figlia d’oro, dai sentimenti puliti. Oggi non essere più a conoscenza delle sue cose, apprendere ciò che succede dalle storie su Instagram o ascoltare la sua voce in radio mi fa male“. Tra mamma e figlia, che avevano condiviso un’esperienza indimenticabile come Pechino Express, i rapporti si sono molto raffreddati dopo l’esperienza al Grande Fratello:”Amo Giulia, è la mia vita. Ma qualcosa è cambiato. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze. Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA