Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi/ Promessa “infranta” e sorpresa al GF Vip!

Giulia Salemi, prima di iniziare questa sua seconda avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, ha subito chiarito che stavolta mamma Fariba Tehrani non si sarebbe intromessa. D’altronde come non ricordare le sue incursioni nella Casa di Canale 5 qualche anno fa, quando sua figlia iniziò a frequentare Francesco Monte. Così, per circa due mesi, di Fariba non c’è stata traccia, neppure con un messaggio o una lettera. Questo ‘fioretto’ si interrompe però in occasione della 36esima diretta del Grande Fratello Vip 5. Giulia, infatti, proprio non si aspetta che questa sera sua mamma farà nuovamente ingresso nella Casa per farle una sorpresa. La domanda è: come reagirà la Salemi? Sarà felice di rivederla oppure risentirà della promessa infranta da parte di sua madre?

Fariba Tehrani torna al Grande Fratello Vip: le dichiarazioni sulla figlia Giulia

Fariba Tehrani, pur non mostrandosi al Grande Fratello Vip, ha comunque rilasciato qualche intervista nella quale ha parlato del percorso di sua figlia nella Casa. In particolare, al settimanale Chi, ha parlato della storia nata con Pierpaolo Pretelli, dichiarando: “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente, vive di istinto e di passione che a volte possono prendere il sopravvento sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, è troppo presto, ma per ora la vedo felice e spensierata.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA