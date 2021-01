Fariba Tehrani/ Scontro con la mamma di Pretelli per la figlia Giulia Salemi?

L’intervento della mamma di Pierpaolo Pretelli nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di Capodanno ha inevitabilmente portato alla mente quelle che furono le parole di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, qualche anno fa, quando sua figlia iniziò nella Casa una storia con Francesco Monte. In quell’edizione la donna si disse contraria al rapporto e ammise che per lei la storia avrebbe avuto vita breve: “Appena tornano alla loro vita normale e tornano al loro carattere normale entrambi durano da Natale a Santo Stefano. Ma l’importante è che le loro litigate le fanno a mille chilometri da me. L’amore dovrebbe essere gioia e felicità”, dichiarò in diretta a ‘Non succederà più’, in onda su Radio Radio. In effetti qualche tempo dopo Giulia e Francesco hanno annunciato la loro rottura e anche in quell’occasione, Fariba tornò a dire la sua.

Fariba Tehrani rompe il silenzio per difendere la figlia Giulia Salemi?

“Amo Giulia, è la mia vita, ma qualcosa è cambiato – ammise ancora Fariba Tehrani sulla figlia Giulia Salemi -. Lei non vuole che entri nel suo cuore, nei fatti suoi, nelle sue confidenze. Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita”. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Margherita, la mamma di Pierpaolo Pretelli, Fariba potrebbe decidere di rompere il silenzio e magari difendere la figlia da tutte le ultime polemiche.



