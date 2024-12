Chi sono Fariba Tehrani e Mario Salemi, genitori di Giulia Salemi

La vita della celebre influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, è stata segnata diversi anni fa dalla fine della storia d’amore tra i genitori Fariba Tehrani e Mario Salemi. L’uomo originario di Piacenza, dove è cresciuta la stessa Giulia Salemi, la madre originaria della vecchia Persia, l’Iran, i due si sono conosciuti e innamorati e della loro relazione è nata Giulia, che negli anni si è ritrovata a portarsi addosso la croce della separazione.

Diretta Prima della Scala 2024, La Forza del destino/ L’opera di Verdi al Teatro alla Scala di Milano

Dei genitori Giulia Salemi ha sempre parlato bene, ammettendo allo stesso tempo la sofferenza che le ha arrecato la divisione tra di loro, nel corso di una intervista concessa in quel di Verissimo, la modella ha ammesso: “L’ho vissuta male, ma non volevo trasmettere questa negatività agli altri e soffrivo in silenzio” ha raccontato l’influencer rimasta ovviamente segnata dalla dolorosa rottura.

Chi è Gianmarco Amicarelli, compagno di Jane Alexander/ Insieme dopo crisi: "Le minestre riscaldate sono..."

Genitori Giulia Salemi, la confessione sul padre Mario: “Abbiamo ripreso a parlarci”

Già ai tempi della sua seconda esperienza nella casa del Grande Fratello, dei genitori Giulia Salemi aveva ripreso a parlare con serenità dopo anni burrascosi. Per diverso tempo infatti, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non ha avuto contatti con il padre Mario, prima di cedere e lasciarsi andare: “Nutro un amore smisurato nei suoi confronti” ha confidato l’influencer che invece con la madre Fariba Tehrani è sempre andata d’accordo nonostante qualche battibecco andato in onda anche sui social.

Pasquale 'Lillo' Petrolo, chi è?/ "Mai pensato di fare il comico o l'attore. È stato Greg che mi spinse a..."

E sicuramente dai genitori Giulia Salemi avrà rubato qualche consiglio, proprio ora che è lei ad essere in dolce attesa e presto metterà al mondo un figlio, che nascerà dalla storia d’amore ormai pluriennale con Pierpaolo Pretelli.