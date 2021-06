Fariba Tehrani “Seno deformato e coccige deviato dopo l’Isola”/ “Non posso lavorare”

Fariba Tehrani è disperata. L’esperienza all’Isola dei Famosi 2021 le ha causato alcuni problemi fisici che ha deciso di raccontare in una intervista rilasciata a Non succederà più, programma di Radio Radio. “Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. – ha annunciato la Tehrani in diretta radio – Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare”. Chi ha seguito il reality sa che Fariba, per alcune settimane, non ha potuto più sostenere le prove del gioco a causa di un infortunio che, a quanto pare, era piuttosto serio. “Ho fatto un gioco honduregno con i concorrenti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi.” ha raccontato in diretta radio Fariba, spiegando poi che “Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare.”

Fariba Tehrani: “Dopo l’Isola danni che mi stanno quasi paralizzando”

Fariba Tehrani ha dunque dichiarato che, al momento dell’infurtunio all’Isola dei Famosi, non aveva ben compreso la gravità della cosa: “avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro – ha spiegato la ex naufraga, spiegando di avere anche – il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore. Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male.” Quella dell’Isola, insomma, è un’esperienza che non rifarebbe “Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute”. Fariba ha infine raccontato di aver visto un copione la sera della finale, rivelando così che sono “gli autori a decidere cosa deve dire Ilary Blasi” e se esaltare l’antipatia o la simpatia di un concorrente.

