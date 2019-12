Fasma “Per sentirmi vivo”/ Video, quante critiche sul poeta! (Sanremo Giovani)

Fasma gareggia per Sanremo Giovani con il brano Per Sentirmi Vivo. Nella sua ultima esibizione sul palco abbiamo notato che ci sono state delle critiche, forse dovute alla pesantezza del suo testo che non è dei migliori di questa edizione. Fasma sembra voler riprendere quella melodia italiana classica che punta tutto sull’amore e su un tipo di musicalità che ormai non funziona più. La canzone non è proprio male e ovviamente spetta ai critici decretare il giudizio finale ma il giovane non sembra avere ottime speranze di portare a casa il trofeo finale.

Fasma, “Per sentirmi viva”: un poeta che cozza col pubblico

Fasma si pone come poeta, a Sanremo Giovani con Per sentirmi vivo, ma questo personaggio che ha costruito cozza un po’ con quello che può essere gustoso per il pubblico a casa. Ovviamente la scrittura è importante ma parliamo di canzoni e non di poesia e la differenza, come è stata sottolineata dai giudici, deve essere fatta. Sono delle cose diverse e nel suo percorso ha avuto questa idea di crearsi una figura che appare anche spiritosa a volte ma sul palco ad un tratto dell’esibizione è estenuante. Forse se spera veramente di vincere dovrebbe rivedere il suo personaggio e cercare di migliorare le sue esibizioni puntando veramente alla musica e non a creare una figura per stupire il pubblico a casa e per far parlare del suo lavoro discografico.

L’esibizione a ItaliaSì





© RIPRODUZIONE RISERVATA