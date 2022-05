Fast and Furious 10 (Fast X), riprese a Torino/ Piazzate delle grandi bombe…

Fast and Furious 10, riprese a Torino: allestiti i set e…

Torino diventa il nuovo set del film Fast X, nuovo capitolo della saga dal titolo Fast and Furious 10. Fino al 7 giugno la troupe sarà impegnata nelle riprese e per questo motivo è stata modificata la viabilità delle strade più frequentate. In un comunicato si legge: “Sono previsti temporanei spostamenti delle aree riservate ai taxi, restringimenti della carreggiata lungo alcuni corsi cittadini e il blocco della navigazione per alcuni giorni sul fiume Po tra la passerella Maratona e il Ponte Vittorio Emanuele I”. Un lavoro imponente considerando che le persone che lavoreranno sul set saranno circa 400 a cui si aggiungeranno altri professionisti locali che da mesi stanno collaborando per la ricerca delle location. In queste ore è in allestimento un set su Corso Fiume dove sono già comparse delle sfere metalliche che verranno utilizzate nelle scene di azione con le auto. La troupe rimarrà in città per circa dieci giorni. Coinvolti luoghi iconici della città come i Murazzi, via Roma, corso Fiume, piazza Crimea, largo IV Marzo e i ponti Umberto I e Vittorio Emanuele I con scene ad alto tasso di spettacolarità realizzate dagli stuntman.

Laura Morante: "Cannes? Nanni Moretti non mi volle lì"/ "Ora non siamo più amici"

La presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatric Borgia si dice soddisfatta: “Riuscendo ad accogliere una produzione americana di questo calibro il nostro territorio ha dimostrato ancora una volta di possedere grandi competenze, istituzioni in grado di fornire sostegno e assistenza adeguate, professionalità altamente specializzate e capacità di fronteggiare complesse esigenze produttive”.

AMERICA LATINA/ Elio Germano brilla nell'opera visionaria dei D'Innocenzo

Fast and Furious e la morte di Paul Walker: i retroscena sulle riprese

Nei giorni scorsi le riprese di Fast and Furious 10 sono avvenute a Roma e in particolare nei Castelli Romani. Il film sarà il gran finale della saga interpretato da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, John Cena, Jason Momoa e Brie Larson che attualmente stanno girando a Londra. Questa produzione ha consentito alla città di Torino di avere un impatto economico significativo derivato dai costi per l’affitto delle location, le spese legate all’ospitalità oltre che i costi legati alla sicurezza e alle spese sanitarie. Eppure sono tanti ad essere convinti che il film avrebbe dovuto avere una conclusione alla morte di Paul Walker.

Will Smith, la premonizione a David Letterman/ "Ho visto mia carriera andare in fumo"

La lavorazione di questa saga è stata resa difficile dalla prematura scomparsa di Paul avvenuta il 30 novembre 2013. Paul Walker viaggiava come passeggero in una Porsche lanciata a circa 160 chilometri orari. Alla guida della vettura c’era il suo amico Roger Rodas, che ha perso ugualmente la vita. Negli anni a seguire la produzione ha cercato di mantenere vivo il personaggio. In un primo momento i produttori avevano deciso di cancellare del tutto il film ma poi si decise di proseguire con l’aiuto degli effetti speciali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA