Fatima Robin’s, moglie Fred Buscaglione/ Il primo incontro a Lugano nel 1949

Fatima Robin’s, chi era la moglie di Fred Buscaglione

Fatima Robin’s, nome d’arte di Fatima Anna Ben Embarek, è stata la moglie di Fred Buscaglione, scomparso a soli 38 anni nel 1960. Nata a Dresda nel 1930, da genitori marocchini, Fatima iniziò la sua carriera nel gruppo circense Trio Robin’s, di cui facevano parte anche la sorella Aisha e il padre Mohamed, ex colonnello dell’esercito francese. Il 20 marzo 1949 conobbe Fred Buscaglione in un cabaret di Lugano.

Il cantante iniziò a farle una corte serrata: il padre di Fatima era ostile alla loro relazione e Buscaglione organizzò una romantica fuga in una notte di neve, su una slitta trainata da un cavallo. I due decisero di andare a convivere per poi sposarsi il 3 gennaio 1954, dopo la conversione di Fatima al cattolicesimo. Andarono a vivere nella casa dei genitori di Buscaglione, a Torino, in una portineria di piazza Cavour.

La fine del matrimonio tra Fatima Robin’s e Fred Buscaglione

Dopo il matrimonio Fatima Robin’s e Fred Buscaglione fecero coppia anche sul palcoscenico, dove Fatima dimostrò anche le sue qualità canore. Il loro rapporto fu costellato di liti, spesso dovute alla gelosia della moglie, e riappacificazioni puntualmente raccontate sulle pagine dei rotocalchi. I due artisti si separarono definitivamente nell’ottobre del 1959, proseguendo anche sul piano artistico ognuno per la propria strada. Nel gennaio del 1960 Fred e Fatima si rividero a Firenze, per i rispettivi impegni artistici. Circolarono voci di una riconciliazione, ma l’artista torinese morì il 3 febbraio 1960. Fatima Robin’s partecipò al funerale del marito nella Chiesa di Santa Giulia a Torino. Ritiratasi dalle scene, Fatima Robin’s è morta il 9 maggio 2016 a Saint-Louis (in Francia), non lontano da Basilea.

