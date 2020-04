Fatmira Borova, mamma Ermal Meta/ Lei: “il mio pilastro, la mia forza”

Fatmira Borova è la mamma di Ermal Meta, il cantautore albanese ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin in onda sabato 4 marzo 2020 su Canale 5. Durante la lunga intervista il cantante di “Non ci avete fatto niente” ha parlato di quanto la madre sia stata importante per la sua vita di ragazzino che in Albania sognava un futuro nel mondo della musica. “Volevo fare musica e lo sapevo. Ho iniziato a suonare il piano a 6 anni e ho smesso a 7” – ha dichiarato il cantante che ha poi precisato “in Albania erano severi, ti bacchettavano quando sbagliavi. Visto che ero molto ribelle, decisi di non andarci più. Ho ripreso a suonare a 17/18 anni. Andai a vedere un concerto e decisi che volevo rimettermi a suonare. Dopo è arrivata la chitarra”. Fatmira è un’artista proprio come il figlio: apprezzatissima violinista, la donna ha sempre incoraggiato il figlio a seguire la sua passione per il mondo delle sette note. Nonostante le difficoltà economiche ha sempre cercato di invogliarlo a perseguire i suoi obiettivi come quando gli ha regalato una tanto desiderata tastiera.

Ermal Meta: “mia madre Fatmira Borova è stata una mamma stupenda”

Il sogno di Ermal Meta ragazzino di avere una tastiera è vivo ancora oggi nei suoi ricordi. A Verissimo il cantautore albanese si è commosso parlando della mamma Fatmira Borova: “ha fatto tante cose bellissime per me. Volevo una tastiera ardentemente ma non potevo permettermela. Un giorno tornai a casa e mia sorella mi accolse con un ghigno. Andai in camera mia e trovai la tastiera. Mi sono sentito malissimo perché mia madre non poteva permetterselo e aveva acceso un finanziamento. Mi viene da piangere ancora adesso. Dopo un po’ di tempo l’ho rivenduta e quello che ho ricavato l’ho restituito a mia madre”. Non solo, la madre è sempre stata il centro della sua vita e famiglia: “mamma è ciò che ha creato il nostro legame sin da piccoli, è stata severa ma è stata una madre stupenda”. Anche la mamma Fatmira è legatissima al figlio che ha descritto così “il mio braccio destro, la mia spalla, il mio pilastro, la mia forza, quella dei fratelli anche. E’ stato sempre così, sempre” in occasione di una breve intervista rilasciata a TGR.



