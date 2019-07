Fatturazione elettronica, novità da oggi/ Agenzia Entrate: data emissione e sanzioni

Da oggi, lunedì 1 luglio, la fatturazione elettronica entra ufficialmente a regime per 3,2 milioni di contribuenti italiani. Nei suoi primi sei mesi di applicazione, i frutti sono stati importanti e la data odierna segna un altro imperdibile appuntamento storico. Al momento si contano quasi un miliardo di file elaborati dal sistema messo a punto dall’Agenzia delle Entrate. Eppure, oltre ad entrare a regime, la fatturazione elettronica da oggi godrà anche di una serie di novità derivanti dalle correzioni apportate da alcuni interventi normativi e di prassi introdotti dopo i primi sei mesi di esperienza. Ma cosa cambia concretamente? Intanto, come rammenta Il Sole 24 ore, da oggi il termine per l’emissione delle fatture immediate – elettronica o cartacee – sarà di 12 giorni. Con il Decreto Crescita il termine si è allungato di due giorni rispetto ai 10 giorni iniziali. A tal proposito era stato proposto un allungamento a 15 giorni, proposta tuttavia bocciata. Il nuovo termine fissato a 12 giorni ed applicabile da oggi fa riferimento anche ai documenti relativi ad operazioni effettuate nei giorni precedenti ma emessi in data odierna. Ciò significa dunque che le fatture degli ultimi giorni di giugno dovranno essere emesse non oltre i dodici giorni di tempo come previsto dalle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: NOVITÀ AGENZIE DELLE ENTRARE: COSA CAMBIA

In merito alle novità introdotte a partire dalla data del primo luglio 2019 in fatto di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che la data di emissione deve coincidere con quella di trasmissione del file al Sistema di Interscambio (Sdi). La precisazione è contenuta nella circolare 14/E del 2019. Come comportarsi invece in caso di fatture immediate? La data in cui l’operazione è stata eseguiva va inserita nel campo “Data” del file Xml. Novità anche sul piano delle annotazioni e delle registrazioni: le fatture emesse, infatti, devono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello di esecuzione delle operazioni. Se ad esempio siamo di fronte ad una fattura relativa a una operazione di agosto, questa andrà annotata entro il 15 settembre e registrata in modo tale da individuare a quale mese faccia riferimento. E se durante il primo semestre da quanto la fatturazione elettronica è stata introdotta le sanzioni erano state congelate, da oggi anche esse entreranno a pieno regime.

