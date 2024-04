Fausto Leali, chi è e carriera/ 13 Festival di Sanremo e brani immortali, da “Mi manchi” a “Ti lascerò”

Fausto Leali, la carriera e le canzoni immortali: da Io amo a Mi manchi

Fausto Leali è uno dei protagonisti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. Il cantante è una delle più celebri voci della musica italiana, interprete di brani immortali come A chi, Mi manchi e Ti lascerò, oltre ad aver fatto la storia del Festival di Sanremo con ben 13 partecipazioni in gara. Ma la sua storia musicale affonda le sue radici da giovanissimo, in età adolescenziale, quando a 14 anni viene ingaggiato per la prima volta come professionista nell’orchestra di Max Corradini.

A seguire, appena 16enne entra nell’orchestra di Wolmer Beltrami per poi incidere a 17 anni il suo primo 45 giri, con lo pseudonimo Fausto Denis. Il primo vero grande successo arriva nel 1967 con la celebre A chi; trainato dal boom della canzone, l’anno successivo partecipa a Sanremo con il brano Deborah. Negli anni successivi ha poi inanellato una lunga serie di partecipazioni al Festival: nel 1969 con Un’ora fa e nel 1970 con Hippy, per poi tornare nel 1987 con Io amo e nel 1988 con Mi manchi.

Fausto Leali: 13 Festival di Sanremo e le partecipazioni ai programmi tv

Dopo innumerevoli tentativi, la vittoria al Festival di Sanremo arriva nel 1989 con Ti lascerò, cantato in coppia con Anna Oxa. Torna poi sul palco dell’Ariston nel 1992 con Perché, nel 1997 con Non ami che te, nel 2002 con Ora che hai bisogno di te in coppia con Luisa Corna, nel 2003 con Eri tu e nel 2009 con Una piccola parte di te, in quella che è la sua ultima partecipazione alla kermesse.

Nel corso degli ultimi anni Fausto Leali è stato anche chiamato in numerosi programmi televisivi, incrementando la propria popolarità anche sul piccolo schermo. Nel 2012, in particolare, ha preso parte a Tale e quale show, nel 2017 a Ballando con le stelle e nel 2020 a Il Cantante Mascherato. Sempre nel 2020 ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, salvo poi essere squalificato per aver pronunciato la “N-word” nei confronti di Enock, fratello di Mario Balotelli. Più di recente, Leali è stato coach a Io canto Generation nel 2023, nel talent di Gerry Scotti.

