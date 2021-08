Fausto Leali e Luisa Corna/ “Noi amici veri, a Sanremo eravamo la strana coppia!”

Il cantante Fausto Leali è stato ospite di Uno Weekend, la trasmissione di Rai1. Ai conduttori Anna Falchi e Beppe Convertini, il “re del blues” ha spiegato come è iniziata la sua passione per la musica: “E’ iniziata prestissimo, già a 14 anni ero ingaggiato come cantante e chitarrista in una orchestra, poi da lì è diventato il mio lavoro. A 18 anni c’è stata la mia prima trasmissione tv e il mio gruppo”. La sua famiglia, ha raccontato, era molto contenta poiché essendo povera le andava bene qualunque cosa. “Io contribuivo, mandavo tutti i soldi a casa”, ha spiegato.

A raggiungerlo in studio è stata Luisa Corna con il quale Fausto ha condiviso il palcoscenico di Sanremo. Non potevano mancare i filmati tratti proprio dalle partecipazioni sanremesi di Leali. Luisa ha quindi ricordato la loro partecipazione del 2002 in coppia all’Ariston: “Quello che è rimasto è la grande amicizia che ho con Fausto. A volte si fa presto a dire amici ma noi lo siamo veramente”. A confermare le sue parole è stato anche il cantante.

Luisa Corna ha ricordato come proprio la collaborazione con Fausto Leali le abbia aperto tantissime porte, “delle opportunità molto importanti in televisione, oltre che quando vai al Festival di Sanremo ne esci shakerato!”. Fausto ha quindi preso la parola evidenziando: “Noi eravamo una coppia un po’ strana, io nanetto, lei bellissima, ma eravamo i più filmati ed i più seguiti anche dai giornalisti. “Erano incuriositi dalla strana coppia”, ha scherzato anche la Corna prima di esibirsi insieme nello studio di Uno Weekend sulle note di “Ora che ho bisogno di te”.

Successivamente Fausto Leali ha spiegato cosa l’aveva colpito proprio di Luisa: “L’avevo sentita cantare in tv e ho detto ‘come canta bene questa bellissima ragazza’, poi ho saputo che era anche bresciana. Mi sono quindi interessato perché non la conoscevo e da lì c’è stato il nostro incontro”. Quando ha ricevuto la telefonata ovviamente Luisa non ha saputo dire di no! “L’ho sempre ammirato ed apprezzato”, ha ammesso lei. Fausto ha oggi due nipoti, una di 22 anni ed una di 21. Che rapporto ha con loro? “Essere nonni è una bella sensazione, io mi sento ancora giovane”, ha spiegato il cantante. Tra gli incontri professionali importanti avuti da Fausto Leali, ha ricordato quello con Anna Oxa e Toto Cutugno al quale è molto grato.



