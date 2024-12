E’ una delle voci più riconoscibili della musica italiana oltre che personaggio noto al pubblico televisivo: stiamo parlando di Luisa Corna, artista polivalente ma soprattutto oltremodo amata dal pubblico. Tale amore, come spesso accade, in alcuni casi si trasforma anche in curiosità in riferimento ad ambiti che non riguardano prettamente la carriera. Per l’appunto, qualcuno si sarà sicuramente chiesto chi è Stefano Giovino, marito di Luisa Corna.

E’ stata proprio Luisa Corna in diverse interviste a raccontare genesi e continuità dell’amore tra lei e il marito Stefano Giovino. “Ci siamo conosciuti nel 2014 e ascoltavamo entrambi ‘Cuore e vento’ dei Modà, piaceva ad entrambi, è la nostra canzone. L’ha cantata anche mia sorella al nostro matrimonio durante il taglio della torta”. Queste le parole della cantante a La Volta Buona in un’intervista recente, dove aggiunse: “Questo primo anno da sposati? Non è cambiato nulla, anzi, è stato meraviglioso”.

Stefano Giovino, marito di Luisa Corna: “La differenza d’età non è un problema…”

Chiaramente, sono inevitabili le scaramucce in un rapporto di coppia e per Luisa Corna i piccoli diverbi con il marito Stefano Giovino non sono un problema, anzi: “Ogni tanto può capitare di discutere ma in generale andiamo sempre d’accordo… E’ bello ogni tanto avere quei piccoli screzi che servono per avere ulteriore vicinanza”.

Stefano Giovino, marito di Luisa Corna, non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo; sempre la cantante ha rivelato tempo fa l’attività professionale della sua dolce metà aggiungendo ulteriori parole al miele nel merito del loro rapporto. “E’ un ufficiale dei Carabinieri ed è più giovane di me di 15 anni; mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato proprio in questo momento della mia vita. La differenza d’età? Mai stata un problema, conosce bene il peso delle responsabilità perchè ha già due figli”.

