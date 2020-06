Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “Lui è giovane e forte ma non sono gelosa…”

Fausto Pinna è al fianco della compagna Iva Zanicchi da diversi anni. Fra i due ci sono 10 anni di differenza: la cantante è più grande d’età e sembra che in qualche modo il marito sia riuscita a metterla ko anche sotto le coperte. “Un uomo sessualmente molto potente”, ha detto tempo fa a Un giorno da pecora, “io sono sana e sono ‘olimpionica’: ne faccio una ogni quattro anni”. L’artista passionale di un tempo quindi ha lasciato posto ad una versione un po’ più soft. “Io lo spingo quasi a cercarle fuori”, ha aggiunto, “tanto non sono gelosa, visto che lui è giovane e forte. E’ come se io fossi una mamma, diciamo”. Anche se in realtà in passato Pinna avrebbe cercato di tradirla in Sardegna, ma ha dovuto fare i conti con Iva e il suo intuito: “L’ho beccato subito”. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Iva Zanicchi sarà ospite di Verissimo – Le Storie, in replica con una vecchia intervista rilasciata dalla cantante. Forse non parlerà del marito, ma negli anni ha raccontato diversi aneddoti sulla loro coppia. “Fausto è una persona allegra. In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto”, ha detto ancora al programma radiofonico, “Quando canto, lui piange. Dice che è innamorato di me, ma io non ci credo”.

Fauso Pinna e Iva Zanicchi: la loro storia d’amore

Fausto Pinna e Iva Zanicchi si sono conosciuti grazie a Care colleghe, il disco che la cantante ha pubblicato nell’87 e che contiene diverse cover, come Pazza Idea di Patty Pravo e Fotoromanza di Gianna Nannini. Nonostante il loro sia un grande amore, Iva e Fausto hanno deciso di non fare il grande passo e diventare marito e moglie. “Non voglio sposarmi”, ha detto lei tempo fa a Verissimo, “non è più il tempo. Credo nel sacramento del matrimonio, mi sono sposata in chiesa una volta”. Nonostante la frattura con il suo precedente amore, l’artista non ha mai richiesto l’annullamento delle nozze con il suo ex marito, anche perchè hanno ancora un ottimo rapporto. “Fausto e io stiamo bene così”, ha detto invece a Grand Hotel, “ci sosteniamo, ci nutriamo, cioè lui nutre me perchè è un cuoco sopraffino, e dopo 40 anni insieme ridiamo ancora moltissimo”. A quanto pare fra i due esiste poi una specie di rito: ad ogni compleanno, Fausto regala alla Zanicchi una bambola. “Sa che da piccola non ne ho avute”, ha dichiarato la cantante, “perchè in casa non c’erano soldi per i giocattoli e io ne ho sofferto moltissimo. Così Fausto ha cercato di riempire questo mio vuoto regalandomi bambole e bambolotti di ogni tipo: di porcellana, di pezza, di vetro… Ormai ne ho talmente tanti che faccio concorrenza a Orietta Berti”.



