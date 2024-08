Iva Zanicchi e la malattia del marito Fausto Pinna: gli ultimi giorni di vita

In una commovente intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera l’Aquila di Ligonchio ha raccontato gli ultimi giorni vissuti al fianco del marito Fausto Pinna, morto dopo aver lottato per anni con un tumore che alla fine ha avuto la meglio, Iva Zanicchi ha svelato come l’uomo ha affrontato i momenti più critici della malattia, causata dal fumo, visto che Fausto Pinna alle sue sigarette non ci ha rinunciato per anni e ci andava anche giù pesante, con tre pacchetti fumati al giorno: “Ne fumava 90 al giorno, a volte ne accendeva tre insieme, la sua auto era una ciminiera, mi venne la tosse, il dottore mi rimproverò: “Signora, ma con il suo lavoro lei fuma?”. “Non sono io”. “Così si rovina”. Da allora lo faceva soltanto fuori casa. Ha smesso 12 anni fa, ma era tardi, il tumore è partito da lì, aveva i polmoni pieni di catrame” ha confessato la cantante scendendo nel dettaglio di una malattia che aveva ormai preso il sopravvento su Fausto Pinna, che passava ormai le sue giornate a letto e lo lasciava solo per concedersi la colazione con Iva.

La morfina era diventata la compagna di vita di Fausto Pinna, come raccontato da Iva Zanicchi sempre tra le pagine del Corriere della sera, la cantante ha svelato come il marito in punto di morte le avesse confessato di essere stanco e curioso di scoprire cosa ci sarebbe stato dopo la vita.

Iva Zanicchi rivela: “Ho annullato i concerti per stare con mio marito”

Gli ultimi mesi ovviamente sono stati quelli più complicati per la cantante e celebre volto televisivo, che dopo una vita passata al fianco del marito Fausto Pinna e alla sua malattia non poteva mancare nel momento cruciale, quello più delicato e nel quale il compagno di vita de L’Aquila di Ligonchio si divideva tra momenti di lucidità e altri in cui questa veniva meno.

Iva Zanicchi ha confessato al Corriere della sera di aver messo il marito come priorità: “Per stare con lui ho annullato tutti i miei appuntamenti”.