Favale “Covid pericoloso per la gravidanza”/ Richeldi “Donne incinte sono fragili e…”

Sono molte le donne incinte che hanno paura di vaccinarsi contro il Covid, ma le conseguenze a volte possono essere drammatiche. Infatti, sono in aumento le segnalazioni di ricoveri anche in terapia intensiva di future mamme non immunizzate. Eppure, non ci sono rischi per le donne incinte, anzi li pone l’infezione causata dal coronavirus. “Il Covid per la gravidanza è molto pericoloso. Ci sono studi internazionali, a cui partecipano anche ospedali italiani, che dimostrano che le donne con Covid hanno purtroppo una serie di ‘incidenti’ durante la gravidanza. Dal parto prematuro al rischio di patologie. Se si ammala le complicanze sono aumentate”, ha dichiarato la dottoressa Barbara Favale dell’ospedale Grassi di Ostia a Coffee Break, su La7.

Tamponi e zona gialla solo per No Vax/ Governo pensa al ‘modello’ Austria: scenari

“Abbiamo avuto 50 donne incinte vaccinate che non hanno avuto complicanze”, ha confermato la dottoressa Katiuscia Del Zio, che coordina il centro vaccini dell’ospedale Grassi. La ginecologa Barbara Favale ha aggiunto: “I casi di bambini ammalati sono sempre legati a mamme positive e che in qualche modo hanno contagiato il neonato”.

FDA rinvia ok a vaccino Moderna 12-17 anni/ "Analisi su aumento rischio miocardite"

VACCINO DURANTE ALLATTAMENTO E AI BAMBINI

La vaccinazione è consigliata anche durante l’allattamento. “Rientrano nella categoria dei soggetti fragili, quindi il vaccino deve essere a mRna, come Pfizer che si sta usando per queste categorie in Italia”, ha proseguito la dottoressa Barbara Favale. Sul tema è intervenuto anche Luca Richeldi, che è primario di Pneuomologia all’ospedale Gemelli di Roma. “La gravidanza è uno stato di immunodepressione fisiologica in cui il sistema immunitario della donna accetta un patrimonio genetico esterno; quindi, è uno stato di minore efficienza dello stato immunitario”, ha spiegato nello studio di Coffee Break.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 1 NOVEMBRE/ Dati: 186 nuovi casi, positività 0,6%

Luca Richeldi ha ricordato che la gravidanza pone delle problematiche in caso di malattia Covid: “Non si possono fare esami radiologici, i farmaci devono essere limitati, la situazione del polmone, perché col feto che spinge ne riduce la funzionalità. Per questo sono uno dei target principali della vaccinazione”. Infine, sulla vaccinazione dei bambini: “Penso che la raccomandazione dell’FDA verrà recepita anche dall’Europa e dal nostro Paese. Così contribuiremo alla riduzione della circolazione virale”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA