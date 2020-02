FBI 2/ Anticipazioni 1 febbraio: Kristin accoltellata, riuscirà a sopravvivere?

FBI 2 ANTICIPAZIONI DELL’1 FEBBRAIO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, sabato 1 febbraio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di FBI 2 in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Salvezza” e “Vittime“.

EPISODIO 9,”SALVEZZA” – Un insegnante di scuola ha una brutta lite con uno studente e in seguito scompare nel nulla. La squadra indaga su tutti coloro che potrebbero aver avuto dei rancori nei confronti della vittima, a caccia del colpevole. Alcuni testimoni chiave decideranno di farsi avanti per aiutare le indagini e Maggie dovrà fare di tutto per garantire la sicurezza dell’intero gruppo.

EPISODIO 10, “VITTIME” – Quando la figlia del capo della Polizia viene uccisa, l’FBI ha il compito di indagare sul caso per evitare un conflitto d’interessi. Presto si scopre che il delitto è solo l’ultimo di una lunga serie: tante donne sono state strangolate con lo stesso modus operandi. Nel frattempo, Kristin commette un grave errore durante l’allenamento che la porta a sparare a Scola con un paintball. Con sua sorpresa, Scola decide di non punirla e Kristin inizia a credere che la stia prendendo troppo alla leggera. Quando il team si ritrova ad affrontare l’assassino, Kristin verrà pugnalata alla gola durante lo scontro corpo a corpo.

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa di FBI 2: la squadra indaga sulla morte di Robert Cabot, un ex Generale medico che è rimasto in forze per sei anni durante il governo di Obama. In seguito è diventato il Presidente della Armstrong University ed è stato ucciso nel campus. Maggie (Missy Peregrym) e OA (Zeeko Zaki) indagano per scoprire chi avrebbe voluto far del male a Cabot. La moglie riferisce di un contatto fra l’uomo e Luke Wagnor (Bryce Romero), espulso dall’università per una violazione del codice d’onore. Si scopre poi che Luke ha un disturbo della personalità e che non avrebbe mai dovuto avere un’arma. Gli agenti fermano Luke, armato, mentre ha una discussione accesa con il padre. Viene ritenuto tuttavia innocente per quanto riguarda l’omicidio del professore. La pista quindi si sposta su un progetto medico che Cabot stava seguendo con Corinne Baker (Erinn Ruth) e che riguarda gli screening per il cancro. Il progetto però si rivela falso: Tommy Ward (Andrew Rothenberg), un malato terminale, aveva scoperto le bugie di Corinne e ha diretto la sua rabbia verso Cabot. Date le sue condizioni mediche, Ward decide di morire prima di essere arrestato.

La sua confessione però permette alla squadra di arrestare Corinne per frode. Il team indaga su un fotografo di nome Frank, morto in un incidente stradale. Il caso presenta delle ombre e bisogna riesaminarlo. Maggie e OA scoprono che qualcuno ha manomesso l’auto della vittima perchè si schiantasse contro un albero. Due testimoni riferiscono poi di aver visto un veicolo sospetto sulla scena del crimine e di aver parlato con un uomo, che si è qualificato come federale. Si tratta di Collins, che rivela di aver assunto Frank per pedinare un diplomatico russo. OA propone di coinvolgere la conoscenza di Maggie per via di questo dettaglio. Intanto, Bell rifiuta l’invito a cena del ragazzo che l’ha colpita. Grazie ad un indizio svelato dai filmati di un parco, Bell scopre che una dei testimoni potrebbe essere la colpevole del delitto. Anche se la donna fugge, viene fermata poco dopo, ma il marito è ancora a piede libero. Si scopre così che l’uomo ha intenzione di uccidere un russo, ma viene fermato appena in tempo. Dopo aver scoperto che l’uomo che l’ha colpita è un professore della Columbia, Bell decide di invitarlo ad uscire. Questa volta però è lui a rifiutare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA