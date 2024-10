Sono tornate finalmente le nuove puntate di FBI Most Wanted 5, lo spin off della prima serie andata in onda nel 2019. La fiction verrà trasmessa su Italia 1, con una quinta stagione ricchissima di colpi di scena. Questa volta gli episodi saranno più brevi, ma Dick Wolf non deluderà il pubblico nonostante il periodo delle riprese sia stato difficile a causa dei continui scioperi di attori e sceneggiatori nel 2023. In questa quinta stagione torna il protagonista Dylan McDermott, che vestirà i panni di Scott, capo della squadra impegnata a scoprire chi ha ucciso Corey (suo nipote) e suo fratello.

Grande assente di questa stagione di FBI Most Wanted 5 sarà invece Alexa Davalos, la quale ha scelto di non partecipare alla serie, lasciando il lavoro poco prima dell’inizio delle riprese. Superato il colpaccio del suo licenziamento, il regista ha proseguito cambiando parti della trama, dando vita ad un prodotto estremamente curato e coinvolgente. Al posto di Kristin Gaines (interpretata dalla Davalos), si aggiunge Shantel VanSanten, nuovo membro del cast che interpreterà l’agente Nina Chase. Come se la caverà?

FBI Most Wanted 5, la trama dei due episodi in onda il 9 ottobre 2024 su Italia 1

FBI Most Wanted 5 è ormai una delle serie di punta trasmessa da Italia 1, con una quinta stagione che sta lasciando tutti senza fiato. Stasera 9 ottobre andrà in onda l’episodio 12 di FBI Most Wanted 5, intitolato “Partita segreta“. Per quanto riguarda la trama della puntata, si scoprirà che un importantissimo informatore verrà assassinato, di conseguenza, la squadra di Scott partirà per scoprire cos’è successo e chi l’ha ucciso. Mercoledì 9 ottobre 2024 verrà trasmesso anche l’episodio 5-13 di FBI Most Wanted 5, dal titolo “L’insabbiamento“. Di cosa parla? La puntata avrà un livello di suspance altissimo, dato che si parlerà del matrimonio di Cora e Ray. Le loro nozze saranno distrutte da un terribile disastro: un incidente aereo coinvolgerà alcuni prigionieri.

La quinta stagione di FBI Most Wanted 5 è iniziata il 4 settembre 2024 e va in onda il mercoledì sera su Italia 1 a partire dalle 21.20. Quest’anno la serie tv statunitense si focalizzerà sulla ricerca di alcuni criminali, che continuano a minacciare la tranquillità sociale. I nuovi episodi di FBI Most Wanted 5 sono disponibili anche su Mediaset Infinity, piattaforma che permette di recuperare in ogni momento tutte le puntate.