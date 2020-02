FBI 2/ Anticipazioni 22 febbraio: Kristen in fin di vita, riuscirà a cavarsela?

FBI 2, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 22 febbraio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di FBI 2 in prima Tv assoluta. Sarà l’undicesimo, dal titolo “Le cose non dette”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ad inizio mese: Un insegnante litiga con uno studente e lo aggredisce fisicamente. Poi viene attaccato da uno sconosciuto armato di mazza, ma fa in tempo ad avvisare la fidanzata perchè chiami la Polizia. Patrick però scompare nel nulla e la squadra localizza il suo telefono a Coney Island, ma trovano solo numerose tracce di sangue. OA (Zeeko Zaki) e Maggie (Missy Peregrym) interrogano poi lo studente, ma una nuova pista li porta a sospettare di Max (Jake Ventimiglia), l’ex marito della fidanzata di Patrick. Quest’ultimo rivela di aver affrontato la vittima dopo aver scoperto che aveva una relazione con una studentessa, ma ha un alibi per il giorno del delitto. Individuata l’allieva, le indagini si concentrano su una gang di cui faceva parte la ragazza. Patrick infatti stava cercando di aiutarla ad uscire dal giro e confessa che una certa Jessica (Jade Fernandez) ha sempre mostrato delle ostilità nei suoi confronti. Una volta catturata, Jessica approfitta dell’interrogatortio per scagliarsi contro la rivale ed ucciderla: la gang vuole testare la sua lealtà. Il resto del gruppo ammetterà infine il delitto di Patrick: era colpevole di aver cercato di portare via la studentessa dalla loro cerchia. Anche se Maggie cerca di impedire che la donna venga deportata in Messico, il giudice decide di rimandarla al suo Paese. La squadra indaga sulla morte di una 25enne, Hannah Bloom (Leah Bezozo), il cui corpo è stato scaricato nell’Hudson.

La sua morte è avvenuta con la droga per stupro ed è la figlia di un detective della sezione Crimini Sessuali. Maggie e OA cercano quindi di scoprire se qualcuno ce l’avesse con Bloom (Will Chase), ma non hanno prove per incastrare Lyle (Christopher Halladay), un uomo che ha iniziato a perseguitare la vittima a causa del padre. Il profiler stabilisce inoltre che il killer potrebbe già aver individuato una nuova vittima e che Hannah non è stata la prima. La squadra si concentra quindi sulle vittime e risale fino a Sam (Ted Sutherland), un ragazzo che da bambino è stato rapito e abusato da un pedofilo. La Polizia infatti ha scelto di non occuparsi del caso proprio per via della sua popolarità, nel tentativo di proteggerlo. Durante la riabilitazione ha conosciuto una delle vittime, ma la donna lo ha rifiutato. In seguito un’altra donna viene rapita e riesce a fuggire, ma non conferma l’identità di Sam: l’assassino è il fratello Jordan (Harry Zittel). Quest’ultimo infatti ha cercato di incolpare il fratello e aveva una forte rabbia nei confronti della madre, per averlo ignorato durante gli anni di rapimento di Andrew. Quando la Polizia lo localizza, Bloom si presenta per uccidere Jordan, ma durante la sparatoria viene ferita Kristen (Ebonee Noel).

FBI 2 ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 11, “LE COSE NON DETTE” – La prima metà della seconda stagione si è conclusa con il grave ferimento di Kristen. Solo adesso però possiamo scoprire se riuscirà a sopravvivere oppure no. Mentre l’agente lotta fra la vita e la morte, il resto della squadra recluta Emily Ryder per sostituirla. Questo comporterà non pochi problemi fra la nuova arrivata e il resto del team, che preferirebbe riavere Kristen di nuovo in servizio. Il nuovo caso riguarda un amministratore delegato di Telsera, una società miliardaria che opera nella tecnologia. La vittima era inoltre un predatore sessuale e tante persone lo volevano morto. Si scopre poi che prima del delitto, l’uomo ha incontrato una donna, Ava, e che l’assassino è fuggito a bordo di una bici rubata. Grazie ad un testimone, il killer viene identificato come Sarah Baines, una donna che usa un alias e che è stata contattata da qualcuno per uccidere Gilroy.



