FBI 2/ Anticipazioni 28 giugno: paura per Kristin, riuscirà a salvarsi?

FBI 2, LA SERIE TV

FBI 2 ritorna con la seconda metà della stagione nella prima serata di Rai 2 di oggi, domenica 28 giugno 2020. Andranno in onda gli episodi 8, 9 e 10, dal titolo “Nome in codice: Ferdinand“, “Salvezza“, e “Vittime“. Si tratta di una replica degli appuntamenti trasmessi per la prima volta fra gennaio e febbraio di quest’anno, prima del ritorno con le puntate inedite. Al centro di sarà di nuovo la squadra di agenti speciali che abbiamo conosciuto negli ultimi anni e composta da Maggie Bell, ovvero Missy Peregrym, OA, interpretato da Zeeko Zaki, Jubal Valentine, ovvero l’attore Jeremy Sisto e Kristen Chazal, il personaggio dell’attrice Ebonée Noel. Dopo essere stata guest star nella prima stagione, Sela Ward ritornerà invece come regular con il personaggio di Dana Mosier, ma solo per un breve periodo. L’attrice infatti ha già annunciato nei mesi scorsi di aver detto addio allo show, anche se a malincuore.

Al suo posto troveremo Alana de la Garza nei panni di Isobel Castille, il nuovo supervisore del team guidato dalla Bell. Fra le new entry troveremo invece John Boyd, che avremo modo di conoscere come Stuart Scola. A causa della pandemia ancora in corso, la serie tv ha subito uno stop per quanto riguarda il palinsesto americano e italiano. Presto però la macchina si rimetterà in moto e i fan potranno scoprire anche se ci sarà il rinnovo per una terza stagione. Nel secondo capitolo intanto abbiamo assistito a diverse tragedie che hanno colpito la nostra squadra preferita. Soprattutto per quanto riguarda Kristin, finita in ospedale a causa di una serie di pugnalate che hanno messo a rischio la sua sopravvivenza.

Dobbiamo prepararci però per il finale, perchè rappresenterà uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle serie tv di Dick Wolf. Per la prima volta, lo show si intreccerà infatti con Chicago PD, grazie alla presenza dell’attrice Tracy Spiridakos. La sua presenza si limiterà al ruolo di guest star, ma sarà utile per vedere la Upton alle prese con un caso che viaggia su binari diversi rispetto a quelli a cui è abituata.

FBI 2, ANTICIPAZIONI DEL 28 GIUGNO 2020

EPISODIO 8, “NOME IN CODICE: FERDINAND” – Un fotografo rimane ucciso in un incidente d’auto e la squadra scopre che si tratta di un omicidio. Sembra tra l’altro che la CIA e le spie russe siano coinvolte nel nuovo caso. Gli agenti dovranno correre contro il tempo per trovare una cellula dormiente e scoprire il nuovo bersaglio, prima che sia troppo tardi. Intanto, un uomo avvicina Maggie dopo aver avuto un incidente d’auto e la invita a bere qualcosa insieme.

EPISODIO 9, “SALVEZZA” – Un insegnante di scuola scompare nel nulla dopo aver avuto una brutta lite con uno studente. La squadra indaga su tutti coloro che potrebbero avere del rancore nei confronti del docente, anche se a fatica. La situazione cambia in modo radicale quando dei testimoni chiave decidono di farsi avanti per collaborare con gli agenti: Maggie dovrà fare di tutto per assicurarsi che nessuno possa fare del male al gruppo.

EPISODIO 10, “VITTIME” – La figlia di un detective del NYPD viene uccisa e l’FBI viene incaricata di indagare sul caso, per evitare un conflitto di interessi per la Polizia. Presto però gli agenti scoprono che la vittima è l’ultima di una lunga serie di donne strangolate da un misterioso assassino. Nel frattempo, Kristin commette un errore durante la sessione di allenamento e spara a Scola con una pistola per il paintball. Scola però decide di non punirla e Kristin si infuria con lui, sicura che stia prendendo la cosa sotto gamba. Kristin verrà poi pugnalata alla gola durante una colluttazione con il killer.



